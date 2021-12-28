https://ria.ru/20211228/moskva-1765874892.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 28.12.2021
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли 9 баллов вечером во вторник, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:15
2021-12-28T17:15
2021-12-28T17:15
общество
москва
telegram (приложение)
новый арбат
кутузовский проспект
яндекс
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пробки в Москве достигли 9 баллов вечером во вторник, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".По прогнозу сервиса, к 18:00 дорожная ситуация будет оцениваться в 10 баллов. Немного разгрузится - до 8 баллов - лишь к 20:00.Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах, наибольшие затруднения на юго-востоке и юго-западе.Серьёзные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Устьинской, Серебрянической, Кремлевской, Пречистенской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Никитского бульвара, а также на улице Большая Лубянка, Большая Ордынка, Новый Арбат, Тверская, Неглинная, Петровка.Значительные затруднения наблюдаются на всем участке ТТК в обоих направлениях и на МКАД.Также департамент транспорта столицы сообщает в своем Telegram-канале, что движение на 16:45 часов — 9 баллов."Личные автомобили едут со средней скоростью 23 км/ч, автобусы - 28 км/ч. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД. Средние скорости автомобилей сейчас на: МКАД - 28 км/ч, ТТК - 17 км/ч, Садовом кольце - 15 км/ч. Наибольшие затруднения на выезде из Москвы: проспект Андропова, Щелковское шоссе, Волгоградский проспект. Нормально в область едут: Кутузовский проспект, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211228/blagoustroystvo-1765767170.html
москва
новый арбат
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общество, москва, telegram (приложение), новый арбат, кутузовский проспект, яндекс
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве вечером во вторник достигли девяти баллов