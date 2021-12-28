Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/moskva-1765874892.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 28.12.2021
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли 9 баллов вечером во вторник, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:15
2021-12-28T17:15
общество
москва
telegram (приложение)
новый арбат
кутузовский проспект
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765414739_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_543853a875499d6cda650d4db052d3a8.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пробки в Москве достигли 9 баллов вечером во вторник, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".По прогнозу сервиса, к 18:00 дорожная ситуация будет оцениваться в 10 баллов. Немного разгрузится - до 8 баллов - лишь к 20:00.Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах, наибольшие затруднения на юго-востоке и юго-западе.Серьёзные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Устьинской, Серебрянической, Кремлевской, Пречистенской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Никитского бульвара, а также на улице Большая Лубянка, Большая Ордынка, Новый Арбат, Тверская, Неглинная, Петровка.Значительные затруднения наблюдаются на всем участке ТТК в обоих направлениях и на МКАД.Также департамент транспорта столицы сообщает в своем Telegram-канале, что движение на 16:45 часов — 9 баллов."Личные автомобили едут со средней скоростью 23 км/ч, автобусы - 28 км/ч. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД. Средние скорости автомобилей сейчас на: МКАД - 28 км/ч, ТТК - 17 км/ч, Садовом кольце - 15 км/ч. Наибольшие затруднения на выезде из Москвы: проспект Андропова, Щелковское шоссе, Волгоградский проспект. Нормально в область едут: Кутузовский проспект, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211228/blagoustroystvo-1765767170.html
москва
новый арбат
кутузовский проспект
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765414739_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_bf1a185eca184f6a6ff7c5e38ebd61c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, telegram (приложение), новый арбат, кутузовский проспект, яндекс
17:15 28.12.2021
 
Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве вечером во вторник достигли девяти баллов

© РИА Новости / Григорий СысоевАвтомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве
Автомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пробки в Москве достигли 9 баллов вечером во вторник, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
По прогнозу сервиса, к 18:00 дорожная ситуация будет оцениваться в 10 баллов. Немного разгрузится - до 8 баллов - лишь к 20:00.
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах, наибольшие затруднения на юго-востоке и юго-западе.
Серьёзные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Устьинской, Серебрянической, Кремлевской, Пречистенской, Котельнической набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Никитского бульвара, а также на улице Большая Лубянка, Большая Ордынка, Новый Арбат, Тверская, Неглинная, Петровка.
Значительные затруднения наблюдаются на всем участке ТТК в обоих направлениях и на МКАД.
Также департамент транспорта столицы сообщает в своем Telegram-канале, что движение на 16:45 часов — 9 баллов.
"Личные автомобили едут со средней скоростью 23 км/ч, автобусы - 28 км/ч. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД. Средние скорости автомобилей сейчас на: МКАД - 28 км/ч, ТТК - 17 км/ч, Садовом кольце - 15 км/ч. Наибольшие затруднения на выезде из Москвы: проспект Андропова, Щелковское шоссе, Волгоградский проспект. Нормально в область едут: Кутузовский проспект, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе", - говорится в сообщении.
Вход на станцию Новаторская южного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
09:49Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве завершили благоустройство улицы Академика Пилюгина
 
ОбществоМоскваTelegram (приложение)Новый АрбатКутузовский проспектЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
23:24На Украине признали информационную политику России угрозой
Лента новостейМолния
В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спорПолянский выразил надежду на возобновление СВПДНа Украине признали информационную политику России угрозой