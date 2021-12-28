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В Москве завершили расследование дела об обмане ветерана Пронина

В Москве завершили расследование дела об обмане ветерана Пронина - РИА Новости, 28.12.2021

В Москве завершили расследование дела об обмане ветерана Пронина

Один из обвиняемых в обмане ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина причастен еще к трем аналогичным преступлениям, второй - к одному, сообщается в РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:02

2021-12-28T13:02

2021-12-28T13:02

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Один из обвиняемых в обмане ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина причастен еще к трем аналогичным преступлениям, второй - к одному, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы."В ходе расследования установлена причастность Конькова к совершению еще трех аналогичных преступлений, и Алимирзаева – к одному. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что дело в отношении организатора и других соучастников выделено в отдельное производство."Общий ущерб, причиненный трем жителям Москвы, превышает один миллион рублей, который частично возмещен", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что расследование дела о мошенничестве против ветерана Василия Пронина завершено, материалы поступили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.Василий Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем 9 мая параде Победы он сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. В мае этого года в отношении ветерана было совершено мошенничество. Домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый полицейский, который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы "для поиска мошенника".

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происшествия, москва, россия