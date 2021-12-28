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В Москве завершили расследование дела об обмане ветерана Пронина
В Москве завершили расследование дела об обмане ветерана Пронина - РИА Новости, 28.12.2021
В Москве завершили расследование дела об обмане ветерана Пронина
Один из обвиняемых в обмане ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина причастен еще к трем аналогичным преступлениям, второй - к одному, сообщается в РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:02
2021-12-28T13:02
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Один из обвиняемых в обмане ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина причастен еще к трем аналогичным преступлениям, второй - к одному, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы."В ходе расследования установлена причастность Конькова к совершению еще трех аналогичных преступлений, и Алимирзаева – к одному. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что дело в отношении организатора и других соучастников выделено в отдельное производство."Общий ущерб, причиненный трем жителям Москвы, превышает один миллион рублей, который частично возмещен", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что расследование дела о мошенничестве против ветерана Василия Пронина завершено, материалы поступили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.Василий Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем 9 мая параде Победы он сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. В мае этого года в отношении ветерана было совершено мошенничество. Домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый полицейский, который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы "для поиска мошенника".
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происшествия, москва, россия
13:02 28.12.2021
 
В Москве завершили расследование дела об обмане ветерана Пронина

В Москве завершили расследование дела о мошенничестве против ветерана Василия Пронина

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОрден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны Семена Исааковича Канторы
Орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны Семена Исааковича Канторы - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Один из обвиняемых в обмане ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина причастен еще к трем аналогичным преступлениям, второй - к одному, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"В ходе расследования установлена причастность Конькова к совершению еще трех аналогичных преступлений, и Алимирзаева – к одному. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что дело в отношении организатора и других соучастников выделено в отдельное производство.
"Общий ущерб, причиненный трем жителям Москвы, превышает один миллион рублей, который частично возмещен", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что расследование дела о мошенничестве против ветерана Василия Пронина завершено, материалы поступили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Василий Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем 9 мая параде Победы он сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. В мае этого года в отношении ветерана было совершено мошенничество. Домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый полицейский, который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы "для поиска мошенника".
 
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