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Религия
https://ria.ru/20211228/mnogozhenstvo-1765779829.html
Духовное управление мусульман выскажется о практике многоженства в России
Духовное управление мусульман выскажется о практике многоженства в России - РИА Новости, 28.12.2021
Духовное управление мусульман выскажется о практике многоженства в России
Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман РФ намерен опубликовать богословское заключение (фетву) о многоженстве в России, посвященную повторным... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:57
2021-12-28T11:00
религия
ильдар аляутдинов
казанский (приволжский) федеральный университет
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман РФ намерен опубликовать богословское заключение (фетву) о многоженстве в России, посвященную повторным религиозным бракам."В ближайшее время докладчик внесет необходимые дополнения и богословское заключение будет обнародовано. Фетва "Многоженство в условиях РФ" направлена на регулирование правил заключения повторных религиозных браков и сохранение в обществе традиционных семейных ценностей. Актуальность этой темы не раз была доказана реальными историями и вопросами, с которыми чаще всего обращаются мусульмане", - написано на сайте Совета улемов ДУМ РФ. В пресс-службе духовного управления РИА Новости в понедельник сообщили, что фетва, вероятно, будет опубликована в начале 2022 года.Доклад "Многоженство в условиях РФ", сообщает сайт, представил магистр высшего института судейства Исламского университета имени имама Мухаммада бин Сауда КСА, магистр экономики по направлению "исламские финансы" КФУ Юсеф Бибарсов. "На предыдущем заседании было принято решение продолжить исследование по данному вопросу, так как документ нуждался в доработке. В рамках этого заседания члены Совета сформировали окончательное решение", - уточняется в сообщении.Совет улемов ДУМ РФ ранее опубликовал фетву о том, что браки между мужчинами-мусульманами и женщинами христианками или иудейками допускаются в исключительных случаях и по решению местного муфтия, если женщина готова следовать предписаниям Корана.Кроме того, Советом улемов ДУМ РФ было опубликовано богословское заключение, запрещающее проводить обряд бракосочетания (никах) без согласия опекуна невесты, однако опекун также не должен препятствовать заключению брака без веских причин. При этом брак, к которому невеста или жених были принуждены, в исламе считается недействительным, рассказал РИА Новости зампредседателя совета, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/garem-1602816269.html
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ильдар аляутдинов, казанский (приволжский) федеральный университет, россия
10:57 28.12.2021 (обновлено: 11:00 28.12.2021)
 

Духовное управление мусульман выскажется о практике многоженства в России

© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей НаместниковПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман РФ намерен опубликовать богословское заключение (фетву) о многоженстве в России, посвященную повторным религиозным бракам.
"В ближайшее время докладчик внесет необходимые дополнения и богословское заключение будет обнародовано. Фетва "Многоженство в условиях РФ" направлена на регулирование правил заключения повторных религиозных браков и сохранение в обществе традиционных семейных ценностей. Актуальность этой темы не раз была доказана реальными историями и вопросами, с которыми чаще всего обращаются мусульмане", - написано на сайте Совета улемов ДУМ РФ. В пресс-службе духовного управления РИА Новости в понедельник сообщили, что фетва, вероятно, будет опубликована в начале 2022 года.
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26 марта, 03:00Авторы
Английский барон показал разницу между гаремом и многоженством
Доклад "Многоженство в условиях РФ", сообщает сайт, представил магистр высшего института судейства Исламского университета имени имама Мухаммада бин Сауда КСА, магистр экономики по направлению "исламские финансы" КФУ Юсеф Бибарсов. "На предыдущем заседании было принято решение продолжить исследование по данному вопросу, так как документ нуждался в доработке. В рамках этого заседания члены Совета сформировали окончательное решение", - уточняется в сообщении.
Совет улемов ДУМ РФ ранее опубликовал фетву о том, что браки между мужчинами-мусульманами и женщинами христианками или иудейками допускаются в исключительных случаях и по решению местного муфтия, если женщина готова следовать предписаниям Корана.
Кроме того, Советом улемов ДУМ РФ было опубликовано богословское заключение, запрещающее проводить обряд бракосочетания (никах) без согласия опекуна невесты, однако опекун также не должен препятствовать заключению брака без веских причин. При этом брак, к которому невеста или жених были принуждены, в исламе считается недействительным, рассказал РИА Новости зампредседателя совета, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.
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25 сентября 2019, 17:41Религия
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РелигияИльдар АляутдиновКазанский (Приволжский) федеральный университетРоссия
 
 
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