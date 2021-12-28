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Наука
https://ria.ru/20211228/miui-1765896163.html
Новая MIUI 13 для сделает работу смартфонов Xiaomi плавной
Новая MIUI 13 для сделает работу смартфонов Xiaomi плавной - РИА Новости, 28.12.2021
Новая MIUI 13 для сделает работу смартфонов Xiaomi плавной
Вместе с новыми гаджетами компания Xiaomi показала и очередную версию фирменной оболочки Android. MIUI 13 получат десятки устройств. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:43
2021-12-28T18:43
наука
технологии
google android
xiaomi inc
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вместе с новыми гаджетами компания Xiaomi показала и очередную версию фирменной оболочки Android. MIUI 13 получат десятки устройств.В новой версии надстройки снова сделан акцент на плавности работы — в Xiaomi заявляют, что это самая быстрая оболочка на Android. По сравнению с MIUI 12.5 плавность работы улучшилась до 52 процентов в различных сценариях работы.Разработчики поработали над давней проблемой Andrid, когда система смартфона со временем замедляется. Обещано, что после трех лет непрерывного использования скорость чтения и записи памяти снизятся менее чем на 5 процентов.Анонсированы и изменения в системе защиты конфиденциальности. Например, смартфон с MIUI 13 при разблокировке по лицу не будет считывать окружение пользователя, а только его биометрические данные.Первыми в январе 2022 года MIUI 13 получат Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro и планшеты Mi Pad 5/Pro. Позже прошивку до новой версии получат и другие устройства. Впрочем, обновление до MIUI 13 не означает автоматического получения Android 12 — оболочка будет работать и с предыдущей версией "зеленого робота".
https://ria.ru/20211228/xiaomi-1765880467.html
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Новости
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технологии, google android, xiaomi inc
18:43 28.12.2021
 

Новая MIUI 13 для сделает работу смартфонов Xiaomi плавной

© РИА Новости . Кирилл КаримовXiaomi 11T Pro
Xiaomi 11T Pro - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости . Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вместе с новыми гаджетами компания Xiaomi показала и очередную версию фирменной оболочки Android. MIUI 13 получат десятки устройств.
В новой версии надстройки снова сделан акцент на плавности работы — в Xiaomi заявляют, что это самая быстрая оболочка на Android. По сравнению с MIUI 12.5 плавность работы улучшилась до 52 процентов в различных сценариях работы.
Разработчики поработали над давней проблемой Andrid, когда система смартфона со временем замедляется. Обещано, что после трех лет непрерывного использования скорость чтения и записи памяти снизятся менее чем на 5 процентов.
Анонсированы и изменения в системе защиты конфиденциальности. Например, смартфон с MIUI 13 при разблокировке по лицу не будет считывать окружение пользователя, а только его биометрические данные.
Первыми в январе 2022 года MIUI 13 получат Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro и планшеты Mi Pad 5/Pro. Позже прошивку до новой версии получат и другие устройства. Впрочем, обновление до MIUI 13 не означает автоматического получения Android 12 — оболочка будет работать и с предыдущей версией "зеленого робота".
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Xiaomi показала свои новые флагманские смартфоны 12 и 12 Pro
 
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