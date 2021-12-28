https://ria.ru/20211228/mishustin-1765865869.html
Мишустин призвал обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения
Мишустин призвал обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения - РИА Новости, 28.12.2021
Мишустин призвал обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения
Система здравоохранения России в новогодние праздники должна работать бесперебойно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:37
2021-12-28T16:37
2021-12-28T16:40
общество
михаил мишустин
новый год
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Система здравоохранения России в новогодние праздники должна работать бесперебойно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Во время новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам по всей стране оказывалась бесперебойно", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу.
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общество, михаил мишустин, новый год, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
16:37 28.12.2021 (обновлено: 16:40 28.12.2021)
Мишустин призвал обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения
Премьер-министр Мишустин призвал обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения