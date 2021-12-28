https://ria.ru/20211228/mishustin-1765865869.html

Мишустин призвал обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения

Мишустин призвал обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения - РИА Новости, 28.12.2021

Мишустин призвал обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения

Система здравоохранения России в новогодние праздники должна работать бесперебойно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:37

2021-12-28T16:37

2021-12-28T16:40

общество

михаил мишустин

новый год

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Система здравоохранения России в новогодние праздники должна работать бесперебойно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Во время новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам по всей стране оказывалась бесперебойно", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу.

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765865967.html

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