https://ria.ru/20211228/minsk-1765840954.html

В Белоруссии призвали Запад сделать первый шаг для "разморозки" диалога"

В Белоруссии призвали Запад сделать первый шаг для "разморозки" диалога" - РИА Новости, 28.12.2021

В Белоруссии призвали Запад сделать первый шаг для "разморозки" диалога"

Западные страны, приостановившие контакты с Минском по теме безопасности, должны сделать первый шаг в направлении "разморозки" диалога, заявил во вторник... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:08

2021-12-28T15:08

2021-12-28T15:23

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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Западные страны, приостановившие контакты с Минском по теме безопасности, должны сделать первый шаг в направлении "разморозки" диалога, заявил во вторник начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.В середине декабря минобороны Белоруссии заявило, что ряд стран ОБСЕ отказались от рабочих встреч с представителями Минска по теме мер доверия и безопасности в регионе, при этом республика привержена выполнению договоров в области контроля над вооружениями. Также там отмечали нежелание представителей Польши взаимодействовать с Минском по вопросам безопасности и ситуации у общей границы.Согласно сообщению, данное заявление прозвучало в ходе брифинга министерства для иностранных атташе по вопросам обороны. На мероприятии была представлена актуальная и объективная информация о состоянии военно-политической обстановки с акцентом на неконструктивные шаги отдельных стран в отношении белорусского государства. "Доведена позиция белорусского оборонного ведомства о готовности к возобновлению практического взаимодействия, но только в том случае, если оно будет конструктивным и будет основано на равноправии и взаимном уважении", - говорится в сообщении министерства по итогам брифинга.

https://radiosputnik.ria.ru/20211226/uscherb-vozmeschenie-1765532103.html

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