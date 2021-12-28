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В Белоруссии призвали Запад сделать первый шаг для "разморозки" диалога"
В Белоруссии призвали Запад сделать первый шаг для "разморозки" диалога" - РИА Новости, 28.12.2021
В Белоруссии призвали Запад сделать первый шаг для "разморозки" диалога"
Западные страны, приостановившие контакты с Минском по теме безопасности, должны сделать первый шаг в направлении "разморозки" диалога, заявил во вторник... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:08
2021-12-28T15:23
в мире
белоруссия
минск
польша
министерство обороны белоруссии
обсе
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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Западные страны, приостановившие контакты с Минском по теме безопасности, должны сделать первый шаг в направлении "разморозки" диалога, заявил во вторник начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.В середине декабря минобороны Белоруссии заявило, что ряд стран ОБСЕ отказались от рабочих встреч с представителями Минска по теме мер доверия и безопасности в регионе, при этом республика привержена выполнению договоров в области контроля над вооружениями. Также там отмечали нежелание представителей Польши взаимодействовать с Минском по вопросам безопасности и ситуации у общей границы.Согласно сообщению, данное заявление прозвучало в ходе брифинга министерства для иностранных атташе по вопросам обороны. На мероприятии была представлена актуальная и объективная информация о состоянии военно-политической обстановки с акцентом на неконструктивные шаги отдельных стран в отношении белорусского государства. "Доведена позиция белорусского оборонного ведомства о готовности к возобновлению практического взаимодействия, но только в том случае, если оно будет конструктивным и будет основано на равноправии и взаимном уважении", - говорится в сообщении министерства по итогам брифинга.
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в мире, белоруссия, минск, польша, министерство обороны белоруссии, обсе
15:08 28.12.2021 (обновлено: 15:23 28.12.2021)
 
В Белоруссии призвали Запад сделать первый шаг для "разморозки" диалога"

Минобороны Белоруссии: западные страны должны сделать первый шаг к "разморозке" диалога

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Западные страны, приостановившие контакты с Минском по теме безопасности, должны сделать первый шаг в направлении "разморозки" диалога, заявил во вторник начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.
В середине декабря минобороны Белоруссии заявило, что ряд стран ОБСЕ отказались от рабочих встреч с представителями Минска по теме мер доверия и безопасности в регионе, при этом республика привержена выполнению договоров в области контроля над вооружениями. Также там отмечали нежелание представителей Польши взаимодействовать с Минском по вопросам безопасности и ситуации у общей границы.

"Первый шаг в направлении "разморозки" контактов должны сделать те страны, которые инициативно прекратили сотрудничество с Вооруженными силами Республики Беларусь… Это наша твердая и принципиальная позиция, которая красной нитью проходит и будет проходить через все действия и решения", – приводит слова Воинова Telegram-канал министерства обороны республики.

Согласно сообщению, данное заявление прозвучало в ходе брифинга министерства для иностранных атташе по вопросам обороны. На мероприятии была представлена актуальная и объективная информация о состоянии военно-политической обстановки с акцентом на неконструктивные шаги отдельных стран в отношении белорусского государства. "Доведена позиция белорусского оборонного ведомства о готовности к возобновлению практического взаимодействия, но только в том случае, если оно будет конструктивным и будет основано на равноправии и взаимном уважении", - говорится в сообщении министерства по итогам брифинга.
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