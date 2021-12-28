https://ria.ru/20211228/migratsiya-1765879826.html

Нужна система, обслуживающая трудовую миграцию в стране, заявил глава СПЧ

Нужна система, обслуживающая трудовую миграцию в стране, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 28.12.2021

Нужна система, обслуживающая трудовую миграцию в стране, заявил глава СПЧ

Нужно создавать условия для стимулирования трудовой миграции внутри страны, систему, которая обслуживала бы потенциальный поток работников из регионов, считает... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:35

2021-12-28T17:35

2021-12-28T17:35

марат хуснуллин

валерий фадеев

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Нужно создавать условия для стимулирования трудовой миграции внутри страны, систему, которая обслуживала бы потенциальный поток работников из регионов, считает глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что до 2024 года в стране необходимо создать условия для привлечения не менее 5 миллионов специалистов разного уровня и квалификации в том числе из стран ЕАЭС."Говорят, что в России не хотят работать - это не очевидно. Существует мощнейшая система по обслуживанию миллионных потоков мигрантов, и в их странах, и здесь. Человек приезжает, и ему объясняют, куда идти, где можно найти жилье, где работать. Есть ли такая система, обслуживающая потенциальный поток работников из российских регионов? Давайте попробуем создать", - сказал Фадеев в ходе беседы с журналистами.Ранее глава СПЧ заявлял, что компаниям в России следует лучше организовать прием на работу сотрудников в регионах, а не заменять их мигрантами. Он призвал "наладить набор людей в трудоизбыточных регионах".

https://ria.ru/20211228/mvd-1765819254.html

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марат хуснуллин, валерий фадеев, евразийский экономический союз, россия