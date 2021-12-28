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В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИД
В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИД - РИА Новости, 28.12.2021
В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИД
Москва не видит смысла в санкциях США против "Северного потока 2", когда газопровод уже построен, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:19
2021-12-28T09:19
сша
москва
еврокомиссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
газпром
балтийское море
северный поток — 2
uniper
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва не видит смысла в санкциях США против "Северного потока 2", когда газопровод уже построен, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Если честно, не видим смысла в санкционной политике Вашингтона в условиях, когда газопровод "Северный поток 2" уже построен", - сказал дипломат.Москва заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Европой в энергетической сфере, указал он."Для этого нами принимаются необходимые меры в плане диверсификации маршрутов газоснабжения. Что касается "СП-2", то с уверенностью можно сказать, что ввод в эксплуатацию нового газопровода обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути с наименьшими экологическими издержками. При этом дополнительная диверсификация газоэкспортных маршрутов укрепит энергобезопасность как России, так и стран-потребителей российского газа. Таким образом, действия или намерения Вашингтона в отношении "Северного потока 2", очевидно, противоречат интересам большинства европейских стран", - подчеркнул Биричевский.Биричевский подчеркнул: Россия надеется, что "Северный поток 2" в ближайшее время пройдет все необходимые процедуры для введения в эксплуатацию."Исходим из того, что сертификация газопровода, ввод его в эксплуатацию и дальнейшее использование будут осуществляться на основании действующих в ЕС правовых норм. Политизация этого вопроса и его искусственная увязка с другими сюжетами создают дополнительные риски естественному развитию экономического сотрудничества", - сказал дипломат."Вызывает сожаление, что сертификация "СП-2" затягивается. Надеемся, что газопровод в ближайшее время пройдет все необходимые процедуры для введения в эксплуатацию", - подчеркнул он."Северный поток 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проложенных от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта - Nord Stream 2 AG с единственным акционером, "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Stream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.РФ заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20211228/rubl-1765753843.html
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сша, москва, еврокомиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), газпром, балтийское море, северный поток — 2, uniper, россия, дмитрий биричевский
09:19 28.12.2021
 
В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИД

В МИД заявили, что Москва не видит смысла в санкциях США против "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва не видит смысла в санкциях США против "Северного потока 2", когда газопровод уже построен, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Если честно, не видим смысла в санкционной политике Вашингтона в условиях, когда газопровод "Северный поток 2" уже построен", - сказал дипломат.
Москва заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Европой в энергетической сфере, указал он.
"Для этого нами принимаются необходимые меры в плане диверсификации маршрутов газоснабжения. Что касается "СП-2", то с уверенностью можно сказать, что ввод в эксплуатацию нового газопровода обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути с наименьшими экологическими издержками. При этом дополнительная диверсификация газоэкспортных маршрутов укрепит энергобезопасность как России, так и стран-потребителей российского газа. Таким образом, действия или намерения Вашингтона в отношении "Северного потока 2", очевидно, противоречат интересам большинства европейских стран", - подчеркнул Биричевский.
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Биричевский подчеркнул: Россия надеется, что "Северный поток 2" в ближайшее время пройдет все необходимые процедуры для введения в эксплуатацию.
"Исходим из того, что сертификация газопровода, ввод его в эксплуатацию и дальнейшее использование будут осуществляться на основании действующих в ЕС правовых норм. Политизация этого вопроса и его искусственная увязка с другими сюжетами создают дополнительные риски естественному развитию экономического сотрудничества", - сказал дипломат.
"Вызывает сожаление, что сертификация "СП-2" затягивается. Надеемся, что газопровод в ближайшее время пройдет все необходимые процедуры для введения в эксплуатацию", - подчеркнул он.
"Северный поток 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проложенных от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта - Nord Stream 2 AG с единственным акционером, "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
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В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Stream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.
РФ заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
 
СШАМоскваЕврокомиссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2UniperРоссияДмитрий Биричевский
 
 
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