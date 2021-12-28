Ведущий шоу "Умницы и умники" нашел странность в ситуации с девятилетней студенткой МГУ

Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ
Профессор Вяземский: не понимаю, как Алису Теплякову приняли на факультет психологии МГУ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ведущий телепрограммы "Умницы и умники", профессор МГИМО Юрий Вяземский прокомментировал в беседе с порталом News.ru обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ.
"Университет, тем более психология, я плохо понимаю, как можно девятилетнюю девочку принимать даже при ее удивительной одаренности на психологию в университет", — заявил Вяземский.
Он добавил, что ему жалко девочку, так как у нее "отобрали детство". Специалист высказал опасения, что у Тепляковой может не хватит сил для продолжения обучения в институте.
"Если этот человек гениальный, то он свой гений сохранит. Так что вы не переживайте за гениев, а талант, конечно, можно погубить", — заключил Вяземский.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение.