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Ведущий шоу "Умницы и умники" нашел странность в ситуации с девятилетней студенткой МГУ
Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ - РИА Новости, 28.12.2021
Ведущий шоу "Умницы и умники" нашел странность в ситуации с девятилетней студенткой МГУ
Ведущий телепрограммы "Умницы и умники", профессор МГИМО Юрий Вяземский прокомментировал в беседе с порталом News.ru обучение девятилетней Алисы Тепляковой в... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T02:16
2021-12-28T02:16
общество
мгу имени м. в. ломоносова
россия
алиса теплякова
юрий вяземский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ведущий телепрограммы "Умницы и умники", профессор МГИМО Юрий Вяземский прокомментировал в беседе с порталом News.ru обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ.Он добавил, что ему жалко девочку, так как у нее "отобрали детство". Специалист высказал опасения, что у Тепляковой может не хватит сил для продолжения обучения в институте.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение.
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова, юрий вяземский
02:16 28.12.2021
 
Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ

Профессор Вяземский: не понимаю, как Алису Теплякову приняли на факультет психологии МГУ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ведущий телепрограммы "Умницы и умники", профессор МГИМО Юрий Вяземский прокомментировал в беседе с порталом News.ru обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ.
"Университет, тем более психология, я плохо понимаю, как можно девятилетнюю девочку принимать даже при ее удивительной одаренности на психологию в университет", — заявил Вяземский.
Он добавил, что ему жалко девочку, так как у нее "отобрали детство". Специалист высказал опасения, что у Тепляковой может не хватит сил для продолжения обучения в институте.
"Если этот человек гениальный, то он свой гений сохранит. Так что вы не переживайте за гениев, а талант, конечно, можно погубить", — заключил Вяземский.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
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Мать Тепляковой ответила на призыв приостановить обучение девочки в МГУ
 
ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияАлиса ТепляковаЮрий Вяземский
 
 
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