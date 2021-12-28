https://ria.ru/20211228/mgu-1765749217.html

Ведущий шоу "Умницы и умники" нашел странность в ситуации с девятилетней студенткой МГУ

Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ - РИА Новости, 28.12.2021

Ведущий шоу "Умницы и умники" нашел странность в ситуации с девятилетней студенткой МГУ

Ведущий телепрограммы "Умницы и умники", профессор МГИМО Юрий Вяземский прокомментировал в беседе с порталом News.ru обучение девятилетней Алисы Тепляковой в... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T02:16

2021-12-28T02:16

2021-12-28T02:16

общество

мгу имени м. в. ломоносова

россия

алиса теплякова

юрий вяземский

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ведущий телепрограммы "Умницы и умники", профессор МГИМО Юрий Вяземский прокомментировал в беседе с порталом News.ru обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ.Он добавил, что ему жалко девочку, так как у нее "отобрали детство". Специалист высказал опасения, что у Тепляковой может не хватит сил для продолжения обучения в институте.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение.

https://ria.ru/20211226/obuchenie-1765549519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова, юрий вяземский