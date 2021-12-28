Новогодний "Еж": самый нарядный поезд московского метро
Новогодний поезд "Еж-3" вышел на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.
Новогодний поезд "Еж-3" вышел на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.
Головной вагон украшен светящимся рождественским венком с бантом.
Головной вагон украшен светящимся рождественским венком с бантом.
Внутреннее пространство оформлено еловыми ветками, новогодними шарами и гирляндами.
Внутреннее пространство оформлено еловыми ветками, новогодними шарами и гирляндами.
Прокатиться на новогоднем поезде можно будет до 30 января.
Прокатиться на новогоднем поезде можно будет до 30 января.
Поезд создает москвичам праздничное настроение шестой год подряд, впервые такой состав запустили в 2016-м.
Поезд создает москвичам праздничное настроение шестой год подряд, впервые такой состав запустили в 2016-м.
Праздничный вид в этом году придали и наземному общественному транспорту.
Праздничный вид в этом году придали и наземному общественному транспорту.
В праздничную "одежду" нарядили 11 вагонов МЦД и почти полторы тысячи автобусов.
В праздничную "одежду" нарядили 11 вагонов МЦД и почти полторы тысячи автобусов.
Яркими светодиодными гирляндами освещены 50 электробусов и 20 трамваев.
Яркими светодиодными гирляндами освещены 50 электробусов и 20 трамваев.