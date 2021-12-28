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Новогодний "Еж": самый нарядный поезд московского метро

Новогодний "Еж": самый нарядный поезд московского метро - РИА Новости, 28.12.2021

Новогодний "Еж": самый нарядный поезд московского метро

В московском метро в преддверии Нового года запустили праздничный поезд. Светящийся гирляндами "Еж-3" и его пассажиры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:10

2021-12-28T16:10

2021-12-28T16:26

фото

новый год — 2022

праздник

московский метрополитен

москва

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новости - туризм

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В московском метро в преддверии Нового года запустили праздничный поезд. Светящийся гирляндами "Еж-3" и его пассажиры — в фотоленте Ria.ru.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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