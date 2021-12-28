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Новогодний "Еж": самый нарядный поезд московского метро
Новогодний "Еж": самый нарядный поезд московского метро - РИА Новости, 28.12.2021
Новогодний "Еж": самый нарядный поезд московского метро
В московском метро в преддверии Нового года запустили праздничный поезд. Светящийся гирляндами "Еж-3" и его пассажиры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:10
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фото
новый год — 2022
праздник
московский метрополитен
москва
новый год
новости - туризм
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В московском метро в преддверии Нового года запустили праздничный поезд. Светящийся гирляндами "Еж-3" и его пассажиры — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, праздник, московский метрополитен, москва, новый год, новости - туризм
16:10 28.12.2021 (обновлено: 16:26 28.12.2021)
 

Новогодний "Еж": самый нарядный поезд московского метро

Читать ria.ru в
В московском метро в преддверии Нового года запустили праздничный поезд. Светящийся гирляндами "Еж-3" и его пассажиры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Новогодний поезд "Еж-3" вышел на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.

Пассажиры в вагоне Новогоднего поезда московского метро Еж3, который вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию
1 из 8

Новогодний поезд "Еж-3" вышел на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Головной вагон украшен светящимся рождественским венком с бантом.

Машинист в кабине Новогоднего поезда московского метро Еж3, который вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию
2 из 8

Головной вагон украшен светящимся рождественским венком с бантом.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Внутреннее пространство оформлено еловыми ветками, новогодними шарами и гирляндами.

Пассажиры в вагоне Новогоднего поезда московского метро Еж3, который вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию
3 из 8

Внутреннее пространство оформлено еловыми ветками, новогодними шарами и гирляндами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Прокатиться на новогоднем поезде можно будет до 30 января.

Пассажир в вагоне Новогоднего поезда московского метро Еж3, который вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию
4 из 8

Прокатиться на новогоднем поезде можно будет до 30 января.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Поезд создает москвичам праздничное настроение шестой год подряд, впервые такой состав запустили в 2016-м.

Пассажиры в вагоне Новогоднего поезда московского метро Еж3, который вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию
5 из 8

Поезд создает москвичам праздничное настроение шестой год подряд, впервые такой состав запустили в 2016-м.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Праздничный вид в этом году придали и наземному общественному транспорту.

Пассажир в вагоне Новогоднего поезда московского метро Еж3, который вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию
6 из 8

Праздничный вид в этом году придали и наземному общественному транспорту.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В праздничную "одежду" нарядили 11 вагонов МЦД и почти полторы тысячи автобусов.

Новогодний поезд московского метро Еж3 вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию
7 из 8

В праздничную "одежду" нарядили 11 вагонов МЦД и почти полторы тысячи автобусов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Яркими светодиодными гирляндами освещены 50 электробусов и 20 трамваев.

Украшения в вагоне Новогоднего поезда московского метро Еж3, который вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию
8 из 8

Яркими светодиодными гирляндами освещены 50 электробусов и 20 трамваев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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