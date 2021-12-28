https://ria.ru/20211228/memorial-1765826364.html

В ОП поддержали строгие меры к нарушителям российских законов

В ОП поддержали строгие меры к нарушителям российских законов - РИА Новости, 28.12.2021

В ОП поддержали строгие меры к нарушителям российских законов

Общественная палата поддержала принятие исчерпывающе строгих мер в отношении тех, кто нарушает законодательство об иноагентах в РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:06

2021-12-28T14:06

2021-12-28T14:35

общество

верховный суд рф

мемориал

общественная палата рф

россия

александр малькевич

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Общественная палата поддержала принятие исчерпывающе строгих мер в отношении тех, кто нарушает законодательство об иноагентах в РФ, рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Александр Малькевич про ликвидацию "Мемориала"*.Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"*."В Общественной палате поддержали принятие исчерпывающе строгих мер в отношении тех, кто нарушает законодательство про иностранных агентов в России, потому что обязательство маркировать свои продукты, оно должно выполняться неукоснительно для того, чтобы не вводить в заблуждение граждан. Мы много раз говорили о том, что именно так распространяются фейки через скриншоты публикаций, которые люди принимают на веру, не понимая, кто является источником информации", - сказал Малькевич.Он отметил, что ОП ждет, что вслед за "первой ласточкой" весь комплекс мер будет отправлен и в отношении "Радио Свободы"**, и так называемых "дочек" этой организации.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России** СМИ-иноагент

https://ria.ru/20211228/spch-1765824993.html

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общество, верховный суд рф, мемориал, общественная палата рф, россия, александр малькевич