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В ОП поддержали строгие меры к нарушителям российских законов
В ОП поддержали строгие меры к нарушителям российских законов - РИА Новости, 28.12.2021
В ОП поддержали строгие меры к нарушителям российских законов
Общественная палата поддержала принятие исчерпывающе строгих мер в отношении тех, кто нарушает законодательство об иноагентах в РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:06
2021-12-28T14:35
общество
верховный суд рф
мемориал
общественная палата рф
россия
александр малькевич
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Общественная палата поддержала принятие исчерпывающе строгих мер в отношении тех, кто нарушает законодательство об иноагентах в РФ, рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Александр Малькевич про ликвидацию "Мемориала"*.Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"*."В Общественной палате поддержали принятие исчерпывающе строгих мер в отношении тех, кто нарушает законодательство про иностранных агентов в России, потому что обязательство маркировать свои продукты, оно должно выполняться неукоснительно для того, чтобы не вводить в заблуждение граждан. Мы много раз говорили о том, что именно так распространяются фейки через скриншоты публикаций, которые люди принимают на веру, не понимая, кто является источником информации", - сказал Малькевич.Он отметил, что ОП ждет, что вслед за "первой ласточкой" весь комплекс мер будет отправлен и в отношении "Радио Свободы"**, и так называемых "дочек" этой организации.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России** СМИ-иноагент
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общество, верховный суд рф, мемориал, общественная палата рф, россия, александр малькевич
14:06 28.12.2021 (обновлено: 14:35 28.12.2021)
 
В ОП поддержали строгие меры к нарушителям российских законов

Член ОП Малькевич о решении по "Мемориалу": нужны строгие меры к нарушителям законов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Общественная палата поддержала принятие исчерпывающе строгих мер в отношении тех, кто нарушает законодательство об иноагентах в РФ, рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Александр Малькевич про ликвидацию "Мемориала"*.
Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"*.
В здании суда - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
14:03
В СПЧ прокомментировали решение суда о ликвидации "Мемориала"*
"В Общественной палате поддержали принятие исчерпывающе строгих мер в отношении тех, кто нарушает законодательство про иностранных агентов в России, потому что обязательство маркировать свои продукты, оно должно выполняться неукоснительно для того, чтобы не вводить в заблуждение граждан. Мы много раз говорили о том, что именно так распространяются фейки через скриншоты публикаций, которые люди принимают на веру, не понимая, кто является источником информации", - сказал Малькевич.
Он отметил, что ОП ждет, что вслед за "первой ласточкой" весь комплекс мер будет отправлен и в отношении "Радио Свободы"**, и так называемых "дочек" этой организации.
* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России
** СМИ-иноагент
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
14:22
В Госдуме прокомментировали ликвидацию "Мемориала"*
 
ОбществоВерховный суд РФМемориалОбщественная палата РФРоссияАлександр Малькевич
 
 
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