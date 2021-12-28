https://ria.ru/20211228/medpomosch-1765808328.html
Мурашко заявил о росте объема оказания медпомощи в федеральных учреждениях
Мурашко заявил о росте объема оказания медпомощи в федеральных учреждениях - РИА Новости, 28.12.2021
Мурашко заявил о росте объема оказания медпомощи в федеральных учреждениях
Объемы оказания медпомощи в 2021 году выросли больше чем на 25% в федеральных учреждениях, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:46
2021-12-28T12:46
2021-12-28T12:47
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Объемы оказания медпомощи в 2021 году выросли больше чем на 25% в федеральных учреждениях, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В плане того, что пациент должен в том числе и проактивно направляться на высокотехнологичную медицинскую помощь, эта система сегодня создана, и одна из инноваций, которая произошла в этом году, - это мы условно называем 86-й регион - это такой обособленный финансовый ресурс для федеральных учреждений. Мы видим, что в конечном итоге для пациента произошло - объемы оказания медицинской помощи выросли больше чем на 25% в этих федеральных учреждениях - это уникальная вещь", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия
12:46 28.12.2021 (обновлено: 12:47 28.12.2021)
Мурашко заявил о росте объема оказания медпомощи в федеральных учреждениях
Глава Минздрава Мурашко заявил о росте объема оказания медпомощи в федеральных учреждениях