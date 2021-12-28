https://ria.ru/20211228/meditsina-1765871982.html
Мишустин рассказал о работе по улучшению качества медпомощи
Мишустин рассказал о работе по улучшению качества медпомощи - РИА Новости, 28.12.2021
Мишустин рассказал о работе по улучшению качества медпомощи
Правительство РФ продолжит работать над улучшением качества медицины, это одна из первоочередных задач, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:01
2021-12-28T17:01
2021-12-28T17:08
общество
правительство рф
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство РФ продолжит работать над улучшением качества медицины, это одна из первоочередных задач, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."На прошлой неделе на встрече с членами правительства президент подчеркнул, что важно и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения на контроле. Это остается одним из приоритетов работы правительства", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Мы продолжим решать существующие задачи, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи для граждан, уделять внимание и теме кадрового обеспечения медицины", - добавил он.
https://ria.ru/20211215/golikova-1763868102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
17:01 28.12.2021 (обновлено: 17:08 28.12.2021)
Мишустин рассказал о работе по улучшению качества медпомощи
Премьер Мишустин: правительство продолжит работать над улучшением качества медпомощи