https://ria.ru/20211228/meditsina-1765871982.html

Мишустин рассказал о работе по улучшению качества медпомощи

Мишустин рассказал о работе по улучшению качества медпомощи - РИА Новости, 28.12.2021

Мишустин рассказал о работе по улучшению качества медпомощи

Правительство РФ продолжит работать над улучшением качества медицины, это одна из первоочередных задач, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:01

2021-12-28T17:01

2021-12-28T17:08

общество

правительство рф

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство РФ продолжит работать над улучшением качества медицины, это одна из первоочередных задач, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."На прошлой неделе на встрече с членами правительства президент подчеркнул, что важно и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения на контроле. Это остается одним из приоритетов работы правительства", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Мы продолжим решать существующие задачи, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи для граждан, уделять внимание и теме кадрового обеспечения медицины", - добавил он.

https://ria.ru/20211215/golikova-1763868102.html

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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия