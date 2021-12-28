https://ria.ru/20211228/mediki-1765865450.html

Правительство продолжит поддержку медиков, заверил Мишустин

Правительство продолжит поддержку медиков, заверил Мишустин - РИА Новости, 28.12.2021

Правительство продолжит поддержку медиков, заверил Мишустин

Правительство России продолжит поддерживать медиков, уже подписано постановление о социальных выплатах тем из них, кто борется с коронавирусом, соответствующее... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:36

2021-12-28T16:36

2021-12-28T17:06

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России продолжит поддерживать медиков, уже подписано постановление о социальных выплатах тем из них, кто борется с коронавирусом, соответствующее постановление уже подписано, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Наши медики по-прежнему трудятся в очень сложных условиях, и правительство продолжит их поддерживать. В том числе предоставляя тем, кто заботится о пациентах с ковидом, специальные социальные выплаты", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин отметил, что они продлены на следующий год. "Соответствующее постановление подписано", - сказал он.

https://ria.ru/20211116/minzdrav-1759370683.html

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