https://ria.ru/20211228/matkapital-1765783122.html
Правительство расширило список товаров, куда можно направить маткапитал
Правительство расширило список товаров, куда можно направить маткапитал - РИА Новости, 28.12.2021
Правительство расширило список товаров, куда можно направить маткапитал
Перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет средств маткапитала, расширен еще на 12 наименований, сообщает пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:09
2021-12-28T11:09
2021-12-28T11:09
общество
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/80/1550238088_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_e039fbd7f5a43f3112891b44afb839a2.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет средств маткапитала, расширен еще на 12 наименований, сообщает пресс-служба кабмина РФ."Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением расширил перечень товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов еще на 12 наименований. Расходы на покупку товаров из этого перечня можно компенсировать за счет средств материнского капитала", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди новых позиций – развивающие и обучающие техсредства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения: это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука и усилители звука для наушников, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи.Кроме того, в перечень добавлены трех- и четырехколесные велосипеды с ручным приводом, велотренажеры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа, парта с меняющимся углом наклона столешницы."Чтобы компенсировать расходы на покупку таких товаров, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно напрямую, обратившись в территориальное отделение фонда, или через МФЦ", - добавили в кабмине.
https://ria.ru/20211228/lechenie-1765771869.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/80/1550238088_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_aa5bbc944a56059342c2f0346e71fb90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия
Правительство расширило список товаров, куда можно направить маткапитал
Еще 12 позиций вошли в список товаров для детей-инвалидов, куда можно направить маткапитал
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет средств маткапитала, расширен еще на 12 наименований, сообщает пресс-служба
кабмина РФ.
"Председатель правительства Михаил Мишустин
своим распоряжением расширил перечень товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов еще на 12 наименований. Расходы на покупку товаров из этого перечня можно компенсировать за счет средств материнского капитала", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что среди новых позиций – развивающие и обучающие техсредства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения: это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука и усилители звука для наушников, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи.
Кроме того, в перечень добавлены трех- и четырехколесные велосипеды с ручным приводом, велотренажеры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа, парта с меняющимся углом наклона столешницы.
"Чтобы компенсировать расходы на покупку таких товаров, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно напрямую, обратившись в территориальное отделение фонда, или через МФЦ", - добавили в кабмине.