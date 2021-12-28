https://ria.ru/20211228/matkapital-1765783122.html

Правительство расширило список товаров, куда можно направить маткапитал

Правительство расширило список товаров, куда можно направить маткапитал - РИА Новости, 28.12.2021

Правительство расширило список товаров, куда можно направить маткапитал

Перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет средств маткапитала, расширен еще на 12 наименований, сообщает пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:09

2021-12-28T11:09

2021-12-28T11:09

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет средств маткапитала, расширен еще на 12 наименований, сообщает пресс-служба кабмина РФ."Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением расширил перечень товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов еще на 12 наименований. Расходы на покупку товаров из этого перечня можно компенсировать за счет средств материнского капитала", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди новых позиций – развивающие и обучающие техсредства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения: это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука и усилители звука для наушников, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи.Кроме того, в перечень добавлены трех- и четырехколесные велосипеды с ручным приводом, велотренажеры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа, парта с меняющимся углом наклона столешницы."Чтобы компенсировать расходы на покупку таких товаров, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно напрямую, обратившись в территориальное отделение фонда, или через МФЦ", - добавили в кабмине.

https://ria.ru/20211228/lechenie-1765771869.html

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общество, михаил мишустин, россия