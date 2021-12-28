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Правительство расширило список товаров, куда можно направить маткапитал
Правительство расширило список товаров, куда можно направить маткапитал - РИА Новости, 28.12.2021
Правительство расширило список товаров, куда можно направить маткапитал
Перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет средств маткапитала, расширен еще на 12 наименований, сообщает пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:09
2021-12-28T11:09
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет средств маткапитала, расширен еще на 12 наименований, сообщает пресс-служба кабмина РФ."Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением расширил перечень товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов еще на 12 наименований. Расходы на покупку товаров из этого перечня можно компенсировать за счет средств материнского капитала", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди новых позиций – развивающие и обучающие техсредства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения: это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука и усилители звука для наушников, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи.Кроме того, в перечень добавлены трех- и четырехколесные велосипеды с ручным приводом, велотренажеры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа, парта с меняющимся углом наклона столешницы."Чтобы компенсировать расходы на покупку таких товаров, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно напрямую, обратившись в территориальное отделение фонда, или через МФЦ", - добавили в кабмине.
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общество, михаил мишустин, россия
11:09 28.12.2021
 
Правительство расширило список товаров, куда можно направить маткапитал

Еще 12 позиций вошли в список товаров для детей-инвалидов, куда можно направить маткапитал

© РИА Новости / Александр КондратюкВолонтеры Ставрополья создали тактильные книги для слабовидящих детей
Волонтеры Ставрополья создали тактильные книги для слабовидящих детей - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет средств маткапитала, расширен еще на 12 наименований, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением расширил перечень товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов еще на 12 наименований. Расходы на покупку товаров из этого перечня можно компенсировать за счет средств материнского капитала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди новых позиций – развивающие и обучающие техсредства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения: это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука и усилители звука для наушников, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи.
Кроме того, в перечень добавлены трех- и четырехколесные велосипеды с ручным приводом, велотренажеры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа, парта с меняющимся углом наклона столешницы.
"Чтобы компенсировать расходы на покупку таких товаров, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно напрямую, обратившись в территориальное отделение фонда, или через МФЦ", - добавили в кабмине.
Школьник с ограниченными возможностями - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
10:24
В Татарстане предложили направлять маткапитал на лечение и реабилитацию
 
ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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