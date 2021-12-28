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Шоубиз
https://ria.ru/20211228/mamaev-1765893434.html
Бывшая Мамаева высказалась о кольце, которое он подарил новой невесте
Бывшая Мамаева высказалась о кольце, которое он подарил новой невесте - РИА Новости, 28.12.2021
Бывшая Мамаева высказалась о кольце, которое он подарил новой невесте
Бывшую Павла Мамаева, Алану возмутило, что футболист подарил Надежде Санько помолвочное кольцо за 12 миллионов рублей. Своим мнением она поделилась в личном... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T19:28
2021-12-28T19:28
шоубиз
павел мамаев
знаменитости
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывшую Павла Мамаева, Алану возмутило, что футболист подарил Надежде Санько помолвочное кольцо за 12 миллионов рублей. Своим мнением она поделилась в личном микроблоге. Алане не понравилось, что Павел может позволить себе такие дорогие покупки и при этом судится за алименты. Алана и Павел поженились в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что супруги расстались. Причина — измены футболиста. У бывших возлюбленных есть общая дочь Алиса, также они воспитывали сына Алекса от первого брака Аланы. Сначала пара хотела разойтись мирно, но в итоге избежать скандалов не удалось. Алана обвиняла Павла в том, что он поднимал руку на ее сына, а также упрекала в том, что он платит небольшие алименты.
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павел мамаев, знаменитости
19:28 28.12.2021
 
Бывшая Мамаева высказалась о кольце, которое он подарил новой невесте

Бывшая Мамаева высказалась о кольце за 12 миллионов, которое он подарил Санько

© Страница Павла Мамаева в Instagram.Павел и Алана Мамаевы.
Павел и Алана Мамаевы.
© Страница Павла Мамаева в Instagram.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывшую Павла Мамаева, Алану возмутило, что футболист подарил Надежде Санько помолвочное кольцо за 12 миллионов рублей. Своим мнением она поделилась в личном микроблоге.
Алане не понравилось, что Павел может позволить себе такие дорогие покупки и при этом судится за алименты.
"Последний раз Павел присылал 30 тысяч рублей на дочь 20 ноября. Что я еще могу сказать в этой ситуации. Грустно это все", — заявила Алана.
Алана и Павел поженились в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что супруги расстались. Причина — измены футболиста. У бывших возлюбленных есть общая дочь Алиса, также они воспитывали сына Алекса от первого брака Аланы. Сначала пара хотела разойтись мирно, но в итоге избежать скандалов не удалось. Алана обвиняла Павла в том, что он поднимал руку на ее сына, а также упрекала в том, что он платит небольшие алименты.
Павел и Алана Мамаевы.
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