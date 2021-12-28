https://ria.ru/20211228/mamaev-1765893434.html
Бывшая Мамаева высказалась о кольце, которое он подарил новой невесте
Бывшая Мамаева высказалась о кольце, которое он подарил новой невесте - РИА Новости, 28.12.2021
Бывшая Мамаева высказалась о кольце, которое он подарил новой невесте
Бывшую Павла Мамаева, Алану возмутило, что футболист подарил Надежде Санько помолвочное кольцо за 12 миллионов рублей. Своим мнением она поделилась в личном... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T19:28
2021-12-28T19:28
2021-12-28T19:28
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывшую Павла Мамаева, Алану возмутило, что футболист подарил Надежде Санько помолвочное кольцо за 12 миллионов рублей. Своим мнением она поделилась в личном микроблоге. Алане не понравилось, что Павел может позволить себе такие дорогие покупки и при этом судится за алименты. Алана и Павел поженились в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что супруги расстались. Причина — измены футболиста. У бывших возлюбленных есть общая дочь Алиса, также они воспитывали сына Алекса от первого брака Аланы. Сначала пара хотела разойтись мирно, но в итоге избежать скандалов не удалось. Алана обвиняла Павла в том, что он поднимал руку на ее сына, а также упрекала в том, что он платит небольшие алименты.
https://ria.ru/20211111/mamaeva-1758536833.html
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павел мамаев, знаменитости
Бывшая Мамаева высказалась о кольце, которое он подарил новой невесте
Бывшая Мамаева высказалась о кольце за 12 миллионов, которое он подарил Санько