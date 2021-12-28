https://ria.ru/20211228/lavrov-1765786432.html
Москва будет отстаивать свои интересы на переговорах с США, заявил Лавров
Москва будет отстаивать свои интересы на переговорах с США, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2021
Москва будет отстаивать свои интересы на переговорах с США, заявил Лавров
Москва на переговорах с США будет твердо проводить линию на отстаивание собственных интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:22
2021-12-28T11:22
2021-12-28T11:31
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва на переговорах с США будет твердо проводить линию на отстаивание собственных интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы сейчас занимаемся тем, что эту твердую линию, нацеленную на отстаивание наших интересов и на отказ от уступок, которые будут односторонними и не учитывающими баланс интересов, чтобы эту линию проводить максимально эффективно. Именно из этого мы исходим сейчас, когда готовимся к переговорам, прежде всего, с Соединенными Штатами", - сказал Лавров на первом заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Он добавил, что задача Москвы - создавать благоприятные условия для развития России, обеспечения ее безопасности, повышения уровня благосостояния соотечественников.
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сша, москва, нато, сергей лавров, единая россия, россия
11:22 28.12.2021 (обновлено: 11:31 28.12.2021)
Москва будет отстаивать свои интересы на переговорах с США, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва на переговорах с США будет твердо отстаивать свои интересы