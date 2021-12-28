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Тамбовская область
https://ria.ru/20211228/kurort-1765879296.html
В Тамбовской области построят горнолыжный курорт за пять млрд рублей
В Тамбовской области построят горнолыжный курорт за пять млрд рублей - РИА Новости, 28.12.2021
В Тамбовской области построят горнолыжный курорт за пять млрд рублей
В Кирсановском районе Тамбовской области построят спортивно-оздоровительный комплекс "Городъ Солнца" проектной стоимостью более 5 миллиардов рублей, сообщил во... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:34
2021-12-28T17:34
тамбовская область
курорт
максим егоров
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ТАМБОВ, 28 дек - РИА Новости. В Кирсановском районе Тамбовской области построят спортивно-оздоровительный комплекс "Городъ Солнца" проектной стоимостью более 5 миллиардов рублей, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров считает одной из главных задач повышение инвестиционной привлекательности региона. В ходе рабочего визита в Кирсановский район руководитель региона осмотрел площадку под возведение горнолыжного курорта. Такие проекты отлично вписываются в стратегию инвестиционного развития региона."Здесь уже проведены геологические и земляные работы, топографическая съемка, построена весовая платформа, комплекс для сотрудников подрядных организаций. Основные работы начнутся в январе 2022 года. Планируется сделать трассы разной протяжённости, ширины и углов наклона. Самая длинная - 995 метров. Предполагаемая загруженность всех трасс одновременно - три тысячи человек. На пике откроют кафе, ресторан. С круговой смотровой площадки можно будет любоваться природой", - сказал представитель пресс-службы.Он отметил, что горнолыжный курорт - только часть проекта. Спортивно-оздоровительный комплекс "Городъ Солнца" будет работать круглый год."На территории построят гостиницу на 350 номеров, парк с велодорожками, открытый бассейн для летнего сезона. Вдоль реки Ворона оборудуют набережную, волейбольную и баскетбольную площадки. Через реку планируют сделать перекидной мост. На противоположном берегу будет парк, детский городок, аттракционы", - сказал собеседник агентства.Глава региона высоко оценил перспективы реализации проекта.
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курорт, максим егоров
17:34 28.12.2021
 

В Тамбовской области построят горнолыжный курорт за пять млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 28 дек - РИА Новости. В Кирсановском районе Тамбовской области построят спортивно-оздоровительный комплекс "Городъ Солнца" проектной стоимостью более 5 миллиардов рублей, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров считает одной из главных задач повышение инвестиционной привлекательности региона. В ходе рабочего визита в Кирсановский район руководитель региона осмотрел площадку под возведение горнолыжного курорта. Такие проекты отлично вписываются в стратегию инвестиционного развития региона.
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"Здесь уже проведены геологические и земляные работы, топографическая съемка, построена весовая платформа, комплекс для сотрудников подрядных организаций. Основные работы начнутся в январе 2022 года. Планируется сделать трассы разной протяжённости, ширины и углов наклона. Самая длинная - 995 метров. Предполагаемая загруженность всех трасс одновременно - три тысячи человек. На пике откроют кафе, ресторан. С круговой смотровой площадки можно будет любоваться природой", - сказал представитель пресс-службы.
Он отметил, что горнолыжный курорт - только часть проекта. Спортивно-оздоровительный комплекс "Городъ Солнца" будет работать круглый год.
"На территории построят гостиницу на 350 номеров, парк с велодорожками, открытый бассейн для летнего сезона. Вдоль реки Ворона оборудуют набережную, волейбольную и баскетбольную площадки. Через реку планируют сделать перекидной мост. На противоположном берегу будет парк, детский городок, аттракционы", - сказал собеседник агентства.
Глава региона высоко оценил перспективы реализации проекта.
"Новый спорткомплекс - это пример развития туристической и спортивной отраслей региона за счет частно-государственного партнерства. На реализацию проекта будут привлечены пять миллиардов рублей инвестиций, и это только начало. Без областной поддержки проект не останется, обязательно будем участвовать", - приводит пресс-служба слова Егорова.
 
Тамбовская областьКурортМаксим Егоров
 
 
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