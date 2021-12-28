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Туризм
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Море на западе Крыма окрасилось в золотой цвет
Море на западе Крыма окрасилось в золотой цвет - РИА Новости, 28.12.2021
Море на западе Крыма окрасилось в золотой цвет
Море у побережья Евпатории на западе Крыма окрасилось в непривычный золотой цвет, однако экологи утверждают, что поводов для паники нет. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:03
2021-12-28T17:54
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море
евпатория
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черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Море у побережья Евпатории на западе Крыма окрасилось в непривычный золотой цвет, однако экологи утверждают, что поводов для паники нет.Видео с уникальным природным явлением сняли местные жители. При этом у одних это вызвало опасения, так как цвет воды им напомнил химикаты, другие же отнеслись к ситуации с иронией, сравнив море с пивом.В комментарии РИА Новости президент Крымской академии наук, эколог Виктор Тарасенко заявил, что все в порядке."Эту часть побережья мы называем Крымские золотые пески. В них кроме зернистых песчаных фракций есть глинистая, илистая. Поэтому во время зимнего шторма все прибивается к берегу и получается такой окрас. Ничего тревожного в этом процессе нет", — сказал Тарасенко.По его словам, как только шторма утихнут, море снова вернет свой привычный цвет.
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природа, море, евпатория, республика крым, новости - туризм, черное море, туризм, погода
17:03 28.12.2021 (обновлено: 17:54 28.12.2021)
 
Море на западе Крыма окрасилось в золотой цвет

Море у побережья Евпатории на западе Крыма окрасилось в непривычный золотой цвет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
Отдыхающие на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Море у побережья Евпатории на западе Крыма окрасилось в непривычный золотой цвет, однако экологи утверждают, что поводов для паники нет.
Видео с уникальным природным явлением сняли местные жители. При этом у одних это вызвало опасения, так как цвет воды им напомнил химикаты, другие же отнеслись к ситуации с иронией, сравнив море с пивом.
В комментарии РИА Новости президент Крымской академии наук, эколог Виктор Тарасенко заявил, что все в порядке.
"Эту часть побережья мы называем Крымские золотые пески. В них кроме зернистых песчаных фракций есть глинистая, илистая. Поэтому во время зимнего шторма все прибивается к берегу и получается такой окрас. Ничего тревожного в этом процессе нет", — сказал Тарасенко.
По его словам, как только шторма утихнут, море снова вернет свой привычный цвет.
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