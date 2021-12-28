https://ria.ru/20211228/krym-1765856619.html

Море на западе Крыма окрасилось в золотой цвет

Море на западе Крыма окрасилось в золотой цвет - РИА Новости, 28.12.2021

Море на западе Крыма окрасилось в золотой цвет

Море у побережья Евпатории на западе Крыма окрасилось в непривычный золотой цвет, однако экологи утверждают, что поводов для паники нет. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:03

2021-12-28T17:03

2021-12-28T17:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Море у побережья Евпатории на западе Крыма окрасилось в непривычный золотой цвет, однако экологи утверждают, что поводов для паники нет.Видео с уникальным природным явлением сняли местные жители. При этом у одних это вызвало опасения, так как цвет воды им напомнил химикаты, другие же отнеслись к ситуации с иронией, сравнив море с пивом.В комментарии РИА Новости президент Крымской академии наук, эколог Виктор Тарасенко заявил, что все в порядке."Эту часть побережья мы называем Крымские золотые пески. В них кроме зернистых песчаных фракций есть глинистая, илистая. Поэтому во время зимнего шторма все прибивается к берегу и получается такой окрас. Ничего тревожного в этом процессе нет", — сказал Тарасенко.По его словам, как только шторма утихнут, море снова вернет свой привычный цвет.

https://ria.ru/20211228/prrazdniki-1765712802.html

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природа, море, евпатория, республика крым, новости - туризм, черное море, туризм, погода