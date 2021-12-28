Российские ученые разработают новейшую систему стыковки в космосе
Конструктор Медведев: российская система стыковки будет обладать миллиметровой точностью
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новая система для стыковки космических аппаратов, разрабатываемая в Научно-исследовательском институте точных приборов (НИИ ТП, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), позволит измерять параметры движения объектов до нескольких миллиметров в секунду и будет обладать повышенной радиационной стойкостью, сообщает во вторник пресс-служба Российских космических систем.
"Аппаратура… должна обладать повышенной радиационной стойкостью… масса и габариты новой системы значительно уменьшатся, будут увеличены точности измерения параметров движения, особенно по радиальной скорости – теперь это несколько миллиметров в секунду", - заявляет главный конструктор систем взаимных измерений НИИ ТП Сергей Медведев.
Как указано в сообщении, новая система будет использоваться для обеспечения сближения перспективного российского многоразового пилотируемого космического корабля "Орел" с объектами околоземной и окололунной инфраструктуры. Кроме того, Медведев предполагает, что в дальнейшем возможно использование новой аппаратуры и на орбитальных станциях.
Новая система должна будет прийти на смену действующему "Курсу". Как уточняется в сообщении, у разрабатываемой системы повышенная точность измерений параметров движения, меньшая масса, габариты и энергопотребление по сравнению с аппаратурой "Курс-НА". Система "Курс-НА" на данный момент используется для измерений при автоматической стыковке с российским сегментом Международной космической станции (МКС).
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