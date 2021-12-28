https://ria.ru/20211228/kosmos-1765816921.html

Российские ученые разработают новейшую систему стыковки в космосе

Российские ученые разработают новейшую систему стыковки в космосе - РИА Новости, 28.12.2021

Российские ученые разработают новейшую систему стыковки в космосе

Новая система для стыковки космических аппаратов, разрабатываемая в Научно-исследовательском институте точных приборов (НИИ ТП, входит в госкорпорацию... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:25

2021-12-28T13:25

2021-12-28T13:25

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

российские космические системы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581961628_0:216:1080:824_1920x0_80_0_0_60c6761dd69658aa1ca00a94fef3956c.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новая система для стыковки космических аппаратов, разрабатываемая в Научно-исследовательском институте точных приборов (НИИ ТП, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), позволит измерять параметры движения объектов до нескольких миллиметров в секунду и будет обладать повышенной радиационной стойкостью, сообщает во вторник пресс-служба Российских космических систем.Как указано в сообщении, новая система будет использоваться для обеспечения сближения перспективного российского многоразового пилотируемого космического корабля "Орел" с объектами околоземной и окололунной инфраструктуры. Кроме того, Медведев предполагает, что в дальнейшем возможно использование новой аппаратуры и на орбитальных станциях.Новая система должна будет прийти на смену действующему "Курсу". Как уточняется в сообщении, у разрабатываемой системы повышенная точность измерений параметров движения, меньшая масса, габариты и энергопотребление по сравнению с аппаратурой "Курс-НА". Система "Курс-НА" на данный момент используется для измерений при автоматической стыковке с российским сегментом Международной космической станции (МКС).

https://ria.ru/20211221/kupol-1764724458.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), российские космические системы