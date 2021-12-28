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Российские ученые разработают новейшую систему стыковки в космосе
Российские ученые разработают новейшую систему стыковки в космосе - РИА Новости, 28.12.2021
Российские ученые разработают новейшую систему стыковки в космосе
Новая система для стыковки космических аппаратов, разрабатываемая в Научно-исследовательском институте точных приборов (НИИ ТП, входит в госкорпорацию... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:25
2021-12-28T13:25
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
российские космические системы
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новая система для стыковки космических аппаратов, разрабатываемая в Научно-исследовательском институте точных приборов (НИИ ТП, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), позволит измерять параметры движения объектов до нескольких миллиметров в секунду и будет обладать повышенной радиационной стойкостью, сообщает во вторник пресс-служба Российских космических систем.Как указано в сообщении, новая система будет использоваться для обеспечения сближения перспективного российского многоразового пилотируемого космического корабля "Орел" с объектами околоземной и окололунной инфраструктуры. Кроме того, Медведев предполагает, что в дальнейшем возможно использование новой аппаратуры и на орбитальных станциях.Новая система должна будет прийти на смену действующему "Курсу". Как уточняется в сообщении, у разрабатываемой системы повышенная точность измерений параметров движения, меньшая масса, габариты и энергопотребление по сравнению с аппаратурой "Курс-НА". Система "Курс-НА" на данный момент используется для измерений при автоматической стыковке с российским сегментом Международной космической станции (МКС).
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), российские космические системы
13:25 28.12.2021
 
Российские ученые разработают новейшую систему стыковки в космосе

Конструктор Медведев: российская система стыковки будет обладать миллиметровой точностью

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерСтыковка корабля "Союз МС-17" с Международной космической станцией
Стыковка корабля Союз МС-17 с Международной космической станцией - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новая система для стыковки космических аппаратов, разрабатываемая в Научно-исследовательском институте точных приборов (НИИ ТП, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), позволит измерять параметры движения объектов до нескольких миллиметров в секунду и будет обладать повышенной радиационной стойкостью, сообщает во вторник пресс-служба Российских космических систем.
"Аппаратура… должна обладать повышенной радиационной стойкостью… масса и габариты новой системы значительно уменьшатся, будут увеличены точности измерения параметров движения, особенно по радиальной скорости – теперь это несколько миллиметров в секунду", - заявляет главный конструктор систем взаимных измерений НИИ ТП Сергей Медведев.
Как указано в сообщении, новая система будет использоваться для обеспечения сближения перспективного российского многоразового пилотируемого космического корабля "Орел" с объектами околоземной и окололунной инфраструктуры. Кроме того, Медведев предполагает, что в дальнейшем возможно использование новой аппаратуры и на орбитальных станциях.
Новая система должна будет прийти на смену действующему "Курсу". Как уточняется в сообщении, у разрабатываемой системы повышенная точность измерений параметров движения, меньшая масса, габариты и энергопотребление по сравнению с аппаратурой "Курс-НА". Система "Курс-НА" на данный момент используется для измерений при автоматической стыковке с российским сегментом Международной космической станции (МКС).
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 14:31
Шойгу сообщил о запуске в космос аппарата "Купол"
 
РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Российские космические системы
 
 
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