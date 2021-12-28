https://ria.ru/20211228/korporativ-1765750125.html

Работнику банка, разбившему коллеге лицо на корпоративе, дали условный срок

Работнику банка, разбившему коллеге лицо на корпоративе, дали условный срок - РИА Новости, 28.12.2021

Работнику банка, разбившему коллеге лицо на корпоративе, дали условный срок

Савеловский суд Москвы приговорил к условному сроку в два года сотрудника банка, который на новогоднем корпоративе сначала разбил коллеге лицо, а затем написал... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:03

2021-12-28T03:03

2021-12-28T03:03

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к условному сроку в два года сотрудника банка, который на новогоднем корпоративе сначала разбил коллеге лицо, а затем написал на него заявление в полицию, сообщили РИА Новости в суде. Мосгорсуд оставил условный срок без изменений, приговор вступил в законную силу.Согласно приговору, сотрудник банка был на корпоративе в клубе "Адреналин Стадиум". Он разговаривал с коллегой, когда другой гость со спины случайно пролил ему воду на пиджак. Проливший воду извинился и отошел искать салфетку, но заметил, что сотрудник банка встал, развернулся и ударил в лицо другого человека, который случайно оказался у него за спиной. Наутро потерпевшему стало плохо, его госпитализировали. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, перелом скулы со смещением, кровоизлияния.В то же время сотрудник банка написал на пострадавшего заявление в полицию, указав, что тот сам ударил его кулаком в глаз, а он просто оттолкнул ударившего от себя, чтобы оградить от дальнейших ударов.Полицейские допросили других участников корпоратива и в итоге обвинили самого заявителя по трем статьям УК – в причинении средней тяжести вреда здоровью, заведомо ложном доносе и даче ложных показаний.Суд приговорил мужчину к двум годам условно, штрафу, а также обязал выплатить пострадавшему почти 600 тысяч рублей компенсации морального вреда и 155 тысяч рублей расходов на адвоката.Приговор обжаловали как сторона защиты, настаивавшая на невиновности, так и потерпевший, просивший заменить условный срок реальным. Мосгорсуд исключил из обвинения статью о ложных показаниях, убрал штраф, а в остальном оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.

https://ria.ru/20211223/kursk-1765209632.html

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происшествия, москва, россия