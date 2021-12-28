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Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 28.12.2021
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Почти 180 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявлено во Франции за сутки, это является рекордом с начала эпидемии, сообщает французское санитарное... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T21:27
2021-12-28T21:27
2021-12-28T21:33
распространение коронавируса
франция
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Почти 180 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявлено во Франции за сутки, это является рекордом с начала эпидемии, сообщает французское санитарное агентство.За 24 часа число заболевших коронавирусом составило 179 807.В субботу, 25 декабря, было выявлено более 104 тысяч новых случаев заболевания.Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что в скором времени штамм коронавируса "омикрон" станет преобладающим на территории Франции.
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франция, здоровье - общество, коронавирус covid-19
21:27 28.12.2021 (обновлено: 21:33 28.12.2021)
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Рекордные почти 180 тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки во Франции