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В Греции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
В Греции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 28.12.2021
В Греции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
В Греции во вторник выявлено рекордное количество инфицированных коронавирусом – 21 657 случаев за сутки, сообщила Национальная организация общественного... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T19:27
2021-12-28T19:27
2021-12-28T19:27
распространение коронавируса
в мире
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коронавирусы
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 28 дек – РИА Новости. В Греции во вторник выявлено рекордное количество инфицированных коронавирусом – 21 657 случаев за сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY.В понедельник также было зарегистрировано рекордное число случаев инфицирования – 9284. Всего за минувшие сутки было сделано 556 тысяч тестов.Общее количество заразившихся достигло почти 1,106 миллиона. Средний возраст заболевших составляет 38 лет.За сутки от коронавируса умерли 60 человек, с начала пандемии умерли 20 557 человек. 95,2% имели хронические заболевания и/или возраст 70 лет и старше. Средний возраст умерших 78 лет.На ИВЛ находится 635 человек. За последние сутки в больницы поступили 340 человек, сообщает EODY.В Аттике выявлены инфицированы 9882 случая, в Салониках 2665 случаев.Рекордный рост связан с тем, что штамм "омикрон" стал преобладающим в Греции, сообщил ранее во вторник министр здравоохранения Греции Танос Плеврис общественному греческому телевидению ERT. Во вторник ожидалось более 15 тысяч случаев, но их оказалось намного больше. В столичном регионе Аттике количество инфицированных растет ежедневно на 200-300%, в то время как при штамме "дельта" рост был не более, чем на 10-15%.Министр отметил, что "омикрон" не приводит к росту числа госпитализаций, и в отделениях интенсивной терапии находятся люди не с "омикроном", а с "дельтой".В среду ситуацию обсудит комиссия экспертов министерства здравоохранения. Однако пока правительство не намерено вводить всеобщий карантин, с помощью объявленных накануне мер возможно контролировать ситуацию, заявил министр.
https://ria.ru/20211228/omikron-1765751620.html
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в мире, греция, коронавирусы, коронавирус covid-19
В Греции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
В Греции выявили рекордное число заражений коронавирусом за сутки – 21 657 новых случаев
АФИНЫ, 28 дек – РИА Новости.
В Греции
во вторник выявлено рекордное количество инфицированных коронавирусом – 21 657 случаев за сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY.
В понедельник также было зарегистрировано рекордное число случаев инфицирования – 9284. Всего за минувшие сутки было сделано 556 тысяч тестов.
Общее количество заразившихся достигло почти 1,106 миллиона. Средний возраст заболевших составляет 38 лет.
За сутки от коронавируса умерли 60 человек, с начала пандемии умерли 20 557 человек. 95,2% имели хронические заболевания и/или возраст 70 лет и старше. Средний возраст умерших 78 лет.
На ИВЛ находится 635 человек. За последние сутки в больницы поступили 340 человек, сообщает EODY.
В Аттике
выявлены инфицированы 9882 случая, в Салониках
2665 случаев.
Рекордный рост связан с тем, что штамм "омикрон" стал преобладающим в Греции, сообщил ранее во вторник министр здравоохранения Греции Танос Плеврис общественному греческому телевидению ERT. Во вторник ожидалось более 15 тысяч случаев, но их оказалось намного больше. В столичном регионе Аттике количество инфицированных растет ежедневно на 200-300%, в то время как при штамме "дельта" рост был не более, чем на 10-15%.
Министр отметил, что "омикрон" не приводит к росту числа госпитализаций, и в отделениях интенсивной терапии находятся люди не с "омикроном", а с "дельтой".
В среду ситуацию обсудит комиссия экспертов министерства здравоохранения. Однако пока правительство не намерено вводить всеобщий карантин, с помощью объявленных накануне мер возможно контролировать ситуацию, заявил министр.