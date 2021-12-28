https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765871410.html
Попова призвала не снижать количество тестирований на коронавирус
Попова призвала не снижать количество тестирований на коронавирус - РИА Новости, 28.12.2021
Попова призвала не снижать количество тестирований на коронавирус
В ближайшие две недели нельзя снижать количество проводимых тестирований на коронавирус и утрачивать контроль над эпидситуацией, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:59
2021-12-28T16:59
2021-12-28T16:59
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В ближайшие две недели нельзя снижать количество проводимых тестирований на коронавирус и утрачивать контроль над эпидситуацией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По итогам 51-й недели среднесуточный охват тестирований на 100 тысяч населения составил 331 тест. Это выше, чем определено нашими требованиями, но вместе с тем я бы хотела обратить внимание, что очень важно сохранять уровни тестирований в ближайшие две недели и ни в коем случае их не снижать для того, чтобы своевременно выявлять заболевания, своевременно оказывать медицинскую помощь и не утратить контроль над тенденциями эпидситуации", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.
https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765844130.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова призвала не снижать количество тестирований на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Попова: сейчас нельзя снижать количество тестов на коронавирус