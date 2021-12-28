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Попова не исключила ухудшения эпидситуации после праздников
Попова не исключила ухудшения эпидситуации после праздников - РИА Новости, 28.12.2021
Попова не исключила ухудшения эпидситуации после праздников
Можно ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу в России после выходных дней, специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы, сообщила... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:55
2021-12-28T16:55
2021-12-28T18:53
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Можно ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу в России после выходных дней, специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы, сообщила глава ведомства Анна Попова."Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации (по коронавирусу) после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание. Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, а все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены, для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.Анна Попова также призвала регионы в новогодние праздники обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость скопления людей."Хотела бы обратиться к руководителям регионов. В ряде субъектов запланированы праздничные мероприятия. Но для того, чтобы они прошли без дальнейших осложнений и, в первую очередь, эпидемических, я хочу попросить обратить пристальное внимание на организацию этих мероприятий. Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий", - сказала Попова.Она отметила, что необходимо организовать работу так, чтобы не омрачать праздник россиянам и не создавать дополнительных рисков для инфицирования.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:55 28.12.2021 (обновлено: 18:53 28.12.2021)
Попова не исключила ухудшения эпидситуации после праздников
Глава Роспотребнадзора Попова не исключила ухудшения ситуации по COVID-19 после праздников
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Можно ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу в России
после выходных дней, специалисты Роспотребнадзора
переходят на усиленный режим работы, сообщила глава ведомства Анна Попова
.
"Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации (по коронавирусу) после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание. Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, а все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены, для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.
Анна Попова также призвала регионы в новогодние праздники обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость скопления людей.
"Хотела бы обратиться к руководителям регионов. В ряде субъектов запланированы праздничные мероприятия. Но для того, чтобы они прошли без дальнейших осложнений и, в первую очередь, эпидемических, я хочу попросить обратить пристальное внимание на организацию этих мероприятий. Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий", - сказала Попова.
Она отметила, что необходимо организовать работу так, чтобы не омрачать праздник россиянам и не создавать дополнительных рисков для инфицирования.