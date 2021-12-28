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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765870590.html
Попова не исключила ухудшения эпидситуации после праздников
Попова не исключила ухудшения эпидситуации после праздников - РИА Новости, 28.12.2021
Попова не исключила ухудшения эпидситуации после праздников
Можно ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу в России после выходных дней, специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы, сообщила... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:55
2021-12-28T18:53
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Можно ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу в России после выходных дней, специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы, сообщила глава ведомства Анна Попова."Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации (по коронавирусу) после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание. Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, а все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены, для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.Анна Попова также призвала регионы в новогодние праздники обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость скопления людей."Хотела бы обратиться к руководителям регионов. В ряде субъектов запланированы праздничные мероприятия. Но для того, чтобы они прошли без дальнейших осложнений и, в первую очередь, эпидемических, я хочу попросить обратить пристальное внимание на организацию этих мероприятий. Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий", - сказала Попова.Она отметила, что необходимо организовать работу так, чтобы не омрачать праздник россиянам и не создавать дополнительных рисков для инфицирования.
РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:55 28.12.2021 (обновлено: 18:53 28.12.2021)
 
Попова не исключила ухудшения эпидситуации после праздников

Глава Роспотребнадзора Попова не исключила ухудшения ситуации по COVID-19 после праздников

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПраздничное украшение Москвы к Новому году
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Можно ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу в России после выходных дней, специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы, сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации (по коронавирусу) после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание. Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, а все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены, для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Анна Попова также призвала регионы в новогодние праздники обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость скопления людей.
"Хотела бы обратиться к руководителям регионов. В ряде субъектов запланированы праздничные мероприятия. Но для того, чтобы они прошли без дальнейших осложнений и, в первую очередь, эпидемических, я хочу попросить обратить пристальное внимание на организацию этих мероприятий. Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий", - сказала Попова.
Она отметила, что необходимо организовать работу так, чтобы не омрачать праздник россиянам и не создавать дополнительных рисков для инфицирования.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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