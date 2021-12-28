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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765868809.html
Собянин отметил низкие показатели заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин отметил низкие показатели заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 28.12.2021
Собянин отметил низкие показатели заболеваемости COVID-19 в Москве
Одни из самых низких показателей заболеваемости COVID-19 фиксируют в последние недели в Москве, но ситуация остается непростой, заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:50
2021-12-28T16:50
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Одни из самых низких показателей заболеваемости COVID-19 фиксируют в последние недели в Москве, но ситуация остается непростой, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Ситуация, конечно, сложная с пандемией (...). Но вот сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по ковиду. За последнюю неделю серьезное уменьшение (показателей заболеваемости - ред.)", - сказал Собянин, общаясь с организаторами и участниками "Центра московского долголетия" в "Выхино".При этом мэр отметил, что москвичам и в данной ситуации нужно беречь себя и вакцинироваться против COVID-19.Также Собянин заявил, что прошедший год "был прожит не зря": в условиях действовавших ограничений из-за COVID-19 в Москве продолжили реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта и здравоохранения."В Москве мы нашли такую золотую середину: чтобы и здоровье людей сохранить, с одной стороны, но и, с другой стороны, жить нормальной жизнью - это тоже очень важно", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20211224/snizhenie-1765264254.html
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:50 28.12.2021
 
Собянин отметил низкие показатели заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Собянин: в Москве один из самых низких показателей по заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Одни из самых низких показателей заболеваемости COVID-19 фиксируют в последние недели в Москве, но ситуация остается непростой, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Ситуация, конечно, сложная с пандемией (...). Но вот сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по ковиду. За последнюю неделю серьезное уменьшение (показателей заболеваемости - ред.)", - сказал Собянин, общаясь с организаторами и участниками "Центра московского долголетия" в "Выхино".
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При этом мэр отметил, что москвичам и в данной ситуации нужно беречь себя и вакцинироваться против COVID-19.
Также Собянин заявил, что прошедший год "был прожит не зря": в условиях действовавших ограничений из-за COVID-19 в Москве продолжили реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта и здравоохранения.
"В Москве мы нашли такую золотую середину: чтобы и здоровье людей сохранить, с одной стороны, но и, с другой стороны, жить нормальной жизнью - это тоже очень важно", - добавил Собянин.
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