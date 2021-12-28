https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765857541.html

Лукашенко заинтересовался, болела ли Попова COVID-19

Лукашенко заинтересовался, болела ли Попова COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021

Лукашенко заинтересовался, болела ли Попова COVID-19

Президента Белоруссии Александра Лукашенко во время саммита лидеров СНГ заинтересовал вопрос, болела ли коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:11

2021-12-28T16:11

2021-12-28T16:32

распространение коронавируса

общество

снг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр лукашенко

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко во время саммита лидеров СНГ заинтересовал вопрос, болела ли коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова."Честно говоря, не помню. Надо было у нее спросить, секрета нет никакого. Нет, она нет, по-моему, она сразу прививку сделала", - ответил Путин белорусскому коллеги, который приехал на неформальный саммит лидеров СНГ.Путин сегодня пригласил выступить на этой встрече Попову, чтобы она обозначила дальнейшую работу по борьбе с коронавирусом.Сама Попова в октябре прошлого года сообщала, что сделала прививки от коронавируса. В июле этого года она говорила, что ревакцинировалась.

https://ria.ru/20211228/omikron-1765846553.html

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общество, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр лукашенко, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии