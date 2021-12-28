https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765844130.html

Попова выразила надежду, что пандемия COVID-19 затухает

Попова выразила надежду, что пандемия COVID-19 затухает - РИА Новости, 28.12.2021

Попова выразила надежду, что пандемия COVID-19 затухает

Хочется надеяться, что коронавирус затухает, но пока не стоит тешить себя такими надеждами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:18

2021-12-28T15:18

2021-12-28T15:18

распространение коронавируса

общество

снг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Хочется надеяться, что коронавирус затухает, но пока не стоит тешить себя такими надеждами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Нам тоже очень хочется надеяться, но пока мы такими надеждами себя не тешим, пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей, иммунизируя их от нового варианта", - сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств–участников СНГ."Сегодняшняя ситуация в мире с большим количеством заболевших в сутки в тех странах, где регистрируется большое количество этого вируса, он начинает превалировать, начинает доминировать над "дельтой". Это очевидно говорит о том, что он будет доминирующим, он постепенно вытеснит, в РФ пока этого не происходит", - сказала Попова.

https://ria.ru/20211228/omikron-shtamm-1765833128.html

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общество, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии