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Ни у кого в мире нет ответа, что завтра будет с COVID-19, заявила Попова
Ни у кого в мире нет ответа, что завтра будет с COVID-19, заявила Попова - РИА Новости, 28.12.2021
Ни у кого в мире нет ответа, что завтра будет с COVID-19, заявила Попова
Ни у кого в мире нет ответа, что завтра будет с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:56
2021-12-28T14:56
2021-12-28T14:56
распространение коронавируса
общество
снг
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ни у кого в мире нет ответа, что завтра будет с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ни у кого в мире однозначного ответа нет, что будет завтра", - ответила Попова на неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ на вопрос Лукашенко о возможном прогнозировании ситуации с коронавирусом.
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общество, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Ни у кого в мире нет ответа, что завтра будет с COVID-19, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: ни у кого в мире нет ответа, что завтра будет с COVID-19