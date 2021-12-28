https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765838117.html

Ни у кого в мире нет ответа, что завтра будет с COVID-19, заявила Попова

Ни у кого в мире нет ответа, что завтра будет с COVID-19, заявила Попова - РИА Новости, 28.12.2021

Ни у кого в мире нет ответа, что завтра будет с COVID-19, заявила Попова

Ни у кого в мире нет ответа, что завтра будет с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:56

2021-12-28T14:56

2021-12-28T14:56

распространение коронавируса

общество

снг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ни у кого в мире нет ответа, что завтра будет с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ни у кого в мире однозначного ответа нет, что будет завтра", - ответила Попова на неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ на вопрос Лукашенко о возможном прогнозировании ситуации с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии