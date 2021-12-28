https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765794955.html
В Москве за сутки госпитализировали 705 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 705 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 705 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 705 человек с COVID, на ИВЛ находятся 538 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:52
2021-12-28T11:52
2021-12-28T11:52
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761029799_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d928e2d7064ace57dcecbcf217bc4fff.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 705 человек с COVID, на ИВЛ находятся 538 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выявлено 1 705 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 705 человек. На ИВЛ находятся 538 человек. В городе выздоровели еще 3 111 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 860 822", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761029799_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c2c4a598caa3ca99b0b9e2bd6f5a649.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 705 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 705 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 538 человек