https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765792459.html

Мурашко оценил мощность российской системы здравоохранения на фоне пандемии

Мурашко оценил мощность российской системы здравоохранения на фоне пандемии - РИА Новости, 28.12.2021

Мурашко оценил мощность российской системы здравоохранения на фоне пандемии

Мощностей системы здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом на сегодняшний день достаточно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:42

2021-12-28T11:42

2021-12-28T12:03

распространение коронавируса

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мощностей системы здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом на сегодняшний день достаточно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко."На сегодняшний день мощностей достаточно, но необходимо персонализировать ситуацию на себя. Поймите, что нужно защитить вас и ваших близких, ваш круг и ваших друзей, поэтому ни в коем случае не откладывайте вакцинацию", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211228/pandemiya-1765795852.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19