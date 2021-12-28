https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765792459.html
Мурашко оценил мощность российской системы здравоохранения на фоне пандемии
Мурашко оценил мощность российской системы здравоохранения на фоне пандемии - РИА Новости, 28.12.2021
Мурашко оценил мощность российской системы здравоохранения на фоне пандемии
Мощностей системы здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом на сегодняшний день достаточно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:42
2021-12-28T11:42
2021-12-28T12:03
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мощностей системы здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом на сегодняшний день достаточно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко."На сегодняшний день мощностей достаточно, но необходимо персонализировать ситуацию на себя. Поймите, что нужно защитить вас и ваших близких, ваш круг и ваших друзей, поэтому ни в коем случае не откладывайте вакцинацию", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:42 28.12.2021 (обновлено: 12:03 28.12.2021)
Мурашко оценил мощность российской системы здравоохранения на фоне пандемии
Глава Минздрава Мурашко: мощностей системы здравоохранения для лечения COVID-19 достаточно