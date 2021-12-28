https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765789448.html

В России выявили 21 922 новых случая COVID-19 за сутки

В России выявили 21 922 новых случая COVID-19 за сутки - РИА Новости, 28.12.2021

В России выявили 21 922 новых случая COVID-19 за сутки

Впервые с 28 сентября в России за сутки выявили менее 22 тысяч случаев COVID-19. Об этом рассказали в оперштабе. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:32

2021-12-28T11:32

2021-12-28T12:09

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Впервые с 28 сентября в России за сутки выявили менее 22 тысяч случаев COVID-19. Об этом рассказали в оперштабе."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 21 922 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1496 (6,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Темп прироста составил 0,21%.Больше всего заболевших в Санкт-Петербурге (1802), Москве (1705) и Подмосковье (1574). Наименьшее число положительных тестов — в Туве (11) и Ненецком автономном округе (шесть), а на Чукотке новых случаев COVID-19 не выявили.Умерли 935 человек (вчера — 937), выписались из медучреждений 43 960 пациентов.За все время эпидемии в стране заразились 10 437 152 человека. Болезнь унесла жизни 306 090 россиян, более 9,3 миллиона человек выздоровели.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 279 миллионов, умерли 5,4 миллиона.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,9 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона.

https://ria.ru/20211228/volna-1765753219.html

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