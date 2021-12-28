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Свердловские власти не исключили досрочного завершения "QR-каникул"

Свердловские власти не исключили досрочного завершения "QR-каникул" - РИА Новости, 28.12.2021

Свердловские власти не исключили досрочного завершения "QR-каникул"

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков не исключил как досрочное завершение "QR-каникул" в регионе, так и их продление, решение будет зависеть от... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:29

2021-12-28T11:29

2021-12-28T12:01

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков не исключил как досрочное завершение "QR-каникул" в регионе, так и их продление, решение будет зависеть от эпидситуации.Ранее свердловские власти до 20 января отменили QR-коды для входа в торговые центры, на этот же срок кафе и ресторанам разрешено работать в ночное время. Помимо этого, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для входа в заведения общественного питания, фитнес-центры, салоны красоты и сауны до 15 января."Возможно как досрочное завершение "QR-каникул" в Свердловской области, так и их продление. Это будет зависеть от эпидситуации", - сказал Креков журналистам.По его словам, власти будут анализировать ситуацию по истечении примерно 10 дней после Нового года и принимать решение.По последним данным регионального оперштаба, в Свердловской области общее количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии составляет 196 517. Общее число летальных случаев – 9298.

свердловская область

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общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии