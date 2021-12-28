https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765775269.html

В Индии одобрили применение новой вакцины и препарата от COVID-19

В Индии одобрили применение новой вакцины и препарата от COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021

В Индии одобрили применение новой вакцины и препарата от COVID-19

Власти Индии одобрили применение новой отечественной вакцины и антивирусного препарата для защиты от коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Мансух РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:44

2021-12-28T10:44

2021-12-28T10:44

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коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 дек – РИА Новости. Власти Индии одобрили применение новой отечественной вакцины и антивирусного препарата для защиты от коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Мансух Мандавия."Поздравляю, Индия. Для дальнейшего усиления борьбы с COVID-19 Центральная организация по контролю за лекарственными средствами министерства здравоохранения выдала три разрешения за один день для ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях на вакцину Corbevax, вакцину Comvax и противовирусный препарат молнупиравир", - сообщил он в Twitter.По словам министра, вакцина Corbevax является третьей разработанной в Индии вакциной против коронавируса и "первой индийской вакциной с субъединицей белка RBD". Он также отметил, что противовирусный препарат молнупиравир, предназначенный "для лечения взрослых пациентов с COVID-19, у которых высокий риск прогрессирования заболевания", теперь будет производиться в стране 13 компаниями.Мандавия добавил, что "вакцина с наночастицами Comvax" против гепатита B будет выпускаться Институтом сыворотки Индии.В Индии одобрено применение пяти вакцин против коронавируса - отечественных Covaxin и ZyCoV-D, вакцины компании AstraZeneca под названием Covieshield, российской вакцины "Спутник V" и американской вакцины, производимой компанией Moderna. Вакцинация от коронавируса началась в Индии 16 января. Первыми вакцину получали медики и передовые работники, так в Индии называют тех, кто помогал врачам в борьбе с коронавирусом - сотрудников полиции и экстренных служб. Далее власти начали вакцинировать людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями, а с 1 мая возможность вакцинироваться получили все жители Индии старше 18 лет.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,7 миллиона, выздоровели более 34,2 миллиона, умерли более 480 тысяч.

https://ria.ru/20211225/vaktsinatsiya-1765495974.html

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в мире, индия, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"