https://ria.ru/20211228/konkursy-1765895514.html

Число участников проектов "Россия – страна возможностей" превысило 10 млн

Число участников проектов "Россия – страна возможностей" превысило 10 млн - РИА Новости, 28.12.2021

Число участников проектов "Россия – страна возможностей" превысило 10 млн

Более 10 миллионов человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира приняли участие в проектах и конкурсах президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:39

2021-12-28T18:39

2021-12-28T18:40

общество

алексей комиссаров

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Более 10 миллионов человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира приняли участие в проектах и конкурсах президентской платформы "Россия – страна возможностей" за три с половиной года ее работы, сообщили в пресс-службе платформы со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко."С учетом конкурсантов этого года в ней приняло участие более 10 миллионов человек. Причем каждый год это количество увеличивается – больше 4 миллионов участников только за этот год. Это в первую очередь из-за того, что добавились такие массовые конкурсы, как "Большая перемена" – самый крупный школьный конкурс. В "Лидерах России" за четыре сезона приняли участие 840 тысяч человек из всех регионов РФ и 150 стран мира", – заявил Кириенко.Также в этом году на платформе был запущен ряд новых проектов. В частности, конкурс для студентов "Твой ход", который стал продолжением школьного конкурса "Большая перемена", командный конкурс для работников сферы педагогического образования "Флагманы образования", платформа "Другое дело", которая предоставляет возможность участвовать в общественно полезных и развивающих инициативах, и за каждое выполненное задание начисляются баллы, и ряд других проектов.Как отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, конкурсы и проекты платформы предназначены для людей разных возрастов и профессий. Только за 2021 год число участников увеличилось более чем вдвое – с 2,1 до 4,7 млн человек."За три с половиной года более 38,5 тысячи конкурсантов стали победителями, получив разные призы и возможности для своего развития: гранты на образование или реализацию своих проектов, возможность работы с персональным наставником, поступление в вуз на льготных условиях или на специальные образовательные программы, стажировки или трудоустройство в ведущих компаниях или на государственной службе. В этом году стартовало шесть новых проектов, и все больше людей принимают в них участие", – сказал он.АНО "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

https://ria.ru/20211222/kompetentsii-1764918336.html

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общество, алексей комиссаров, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")