https://ria.ru/20211228/konflikt-1765894618.html

Стрельба у столичного ТРЦ. Жесткие кадры

Появилось видео конфликта со стрельбой у московского ТРЦ - РИА Новости, 28.12.2021

Стрельба у столичного ТРЦ. Жесткие кадры

Прокуратура Москвы опубликовала в Telegram-канале видео конфликта у торгового центра "Принц Плаза" на юго-западе Москвы, закончившегося стрельбой. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:37

2021-12-28T18:37

2021-12-28T22:33

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Прокуратура Москвы опубликовала в Telegram-канале видео конфликта у торгового центра "Принц Плаза" на юго-западе Москвы, закончившегося стрельбой.На кадрах видна разборка между его участниками."В 13:11 в службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Профсоюзная улица, 129А", — рассказали в пресс-службе столичной полиции.По предварительной информации, трое участников ссоры выстрелили в оппонента — предположительно, из травматического оружия. В результате последний получил ранения, его госпитализировали.Компания скрылась с места происшествия на белой иномарке, машину ищут. Дело взяла на контроль прокуратура Москвы.

https://ria.ru/20211226/video-1765573457.html

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Конфликт между мужчинами около одного из торговых центров на юго-западе Москвы: видео с камер наблюдения Конфликт между мужчинами около одного из торговых центров на юго-западе Москвы. В результате инцидента есть пострадавший, он госпитализирован в одну из столичных больниц. Прокуратура Москвы проводит проверку. 2021-12-28T18:37 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, прокуратура г. москвы