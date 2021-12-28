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Стрельба у столичного ТРЦ. Жесткие кадры
Появилось видео конфликта со стрельбой у московского ТРЦ - РИА Новости, 28.12.2021
Стрельба у столичного ТРЦ. Жесткие кадры
Прокуратура Москвы опубликовала в Telegram-канале видео конфликта у торгового центра "Принц Плаза" на юго-западе Москвы, закончившегося стрельбой. РИА Новости, 28.12.2021
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происшествия
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Прокуратура Москвы опубликовала в Telegram-канале видео конфликта у торгового центра "Принц Плаза" на юго-западе Москвы, закончившегося стрельбой.На кадрах видна разборка между его участниками."В 13:11 в службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Профсоюзная улица, 129А", — рассказали в пресс-службе столичной полиции.По предварительной информации, трое участников ссоры выстрелили в оппонента — предположительно, из травматического оружия. В результате последний получил ранения, его госпитализировали.Компания скрылась с места происшествия на белой иномарке, машину ищут. Дело взяла на контроль прокуратура Москвы.
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Конфликт между мужчинами около одного из торговых центров на юго-западе Москвы: видео с камер наблюдения
Конфликт между мужчинами около одного из торговых центров на юго-западе Москвы. В результате инцидента есть пострадавший, он госпитализирован в одну из столичных больниц. Прокуратура Москвы проводит проверку.
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы
18:37 28.12.2021 (обновлено: 22:33 28.12.2021)
 
Появилось видео конфликта со стрельбой у московского ТРЦ

Прокуратура опубликовала видео конфликта со стрельбой у ТРЦ "Принц Плаза" в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Прокуратура Москвы опубликовала в Telegram-канале видео конфликта у торгового центра "Принц Плаза" на юго-западе Москвы, закончившегося стрельбой.
На кадрах видна разборка между его участниками.
"В 13:11 в службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Профсоюзная улица, 129А", — рассказали в пресс-службе столичной полиции.
По предварительной информации, трое участников ссоры выстрелили в оппонента — предположительно, из травматического оружия. В результате последний получил ранения, его госпитализировали.
Компания скрылась с места происшествия на белой иномарке, машину ищут. Дело взяла на контроль прокуратура Москвы.
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