https://ria.ru/20211228/kompaniya-1765812800.html

Группа ПСБ создала архивную компанию

Группа ПСБ создала архивную компанию - РИА Новости, 28.12.2021

Группа ПСБ создала архивную компанию

Группа ПСБ учредила нового глобального оператора и хранителя бумажных и электронных документов, входящее в состав ПСБ дочернее предприятие ООО "Многопрофильная... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:03

2021-12-28T13:03

2021-12-28T13:03

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Группа ПСБ учредила нового глобального оператора и хранителя бумажных и электронных документов, входящее в состав ПСБ дочернее предприятие ООО "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК) будет оказывать архивные услуги для внешнего рынка под логотипом "Архивные технологии", сообщает пресс-служба ПСБ."В декабре 2021 года состоялось торжественное открытие ПСБ нового архивного терминала площадью 5000 квадратных метров и потенциалом размещения в нем на хранение до 500 тысяч архивных коробов. Новое архивохранилище располагается в Москве недалеко от МКАД, соответствует уровню А++ по энергоэффективности, имеет полезную высоту 12 метров и оборудовано сплинклерной системой пожаротушения. Главной задачей МПК является создание в России новой культуры современного, высокотехнологичного, безопасного и надежного архивного хранения и работы с документами как для самого банка, его дочерних компаний, предприятий оборонно-промышленного комплекса и госсектора, так и сторонних коммерческих компаний и частных лиц", - говорится в пресс-релизе.По словам заместителя председателя ПСБ Сергея Платонова, архивные технологии обеспечат защиту полученных на хранение данных от несанкционированного доступа к информации, созданной, используемой и обрабатываемой внутри России.Предоставляемые услуги также будут способствовать оптимизации бизнес-процессов и снижению затрат на хранение, учет, обработку и поиск документов.

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новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия