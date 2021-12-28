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Группа ПСБ создала архивную компанию
Группа ПСБ создала архивную компанию - РИА Новости, 28.12.2021
Группа ПСБ создала архивную компанию
Группа ПСБ учредила нового глобального оператора и хранителя бумажных и электронных документов, входящее в состав ПСБ дочернее предприятие ООО "Многопрофильная... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:03
2021-12-28T13:03
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Группа ПСБ учредила нового глобального оператора и хранителя бумажных и электронных документов, входящее в состав ПСБ дочернее предприятие ООО "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК) будет оказывать архивные услуги для внешнего рынка под логотипом "Архивные технологии", сообщает пресс-служба ПСБ."В декабре 2021 года состоялось торжественное открытие ПСБ нового архивного терминала площадью 5000 квадратных метров и потенциалом размещения в нем на хранение до 500 тысяч архивных коробов. Новое архивохранилище располагается в Москве недалеко от МКАД, соответствует уровню А++ по энергоэффективности, имеет полезную высоту 12 метров и оборудовано сплинклерной системой пожаротушения. Главной задачей МПК является создание в России новой культуры современного, высокотехнологичного, безопасного и надежного архивного хранения и работы с документами как для самого банка, его дочерних компаний, предприятий оборонно-промышленного комплекса и госсектора, так и сторонних коммерческих компаний и частных лиц", - говорится в пресс-релизе.По словам заместителя председателя ПСБ Сергея Платонова, архивные технологии обеспечат защиту полученных на хранение данных от несанкционированного доступа к информации, созданной, используемой и обрабатываемой внутри России.Предоставляемые услуги также будут способствовать оптимизации бизнес-процессов и снижению затрат на хранение, учет, обработку и поиск документов.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
13:03 28.12.2021
 

Группа ПСБ создала архивную компанию

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Группа ПСБ учредила нового глобального оператора и хранителя бумажных и электронных документов, входящее в состав ПСБ дочернее предприятие ООО "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК) будет оказывать архивные услуги для внешнего рынка под логотипом "Архивные технологии", сообщает пресс-служба ПСБ.
"В декабре 2021 года состоялось торжественное открытие ПСБ нового архивного терминала площадью 5000 квадратных метров и потенциалом размещения в нем на хранение до 500 тысяч архивных коробов. Новое архивохранилище располагается в Москве недалеко от МКАД, соответствует уровню А++ по энергоэффективности, имеет полезную высоту 12 метров и оборудовано сплинклерной системой пожаротушения. Главной задачей МПК является создание в России новой культуры современного, высокотехнологичного, безопасного и надежного архивного хранения и работы с документами как для самого банка, его дочерних компаний, предприятий оборонно-промышленного комплекса и госсектора, так и сторонних коммерческих компаний и частных лиц", - говорится в пресс-релизе.
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По словам заместителя председателя ПСБ Сергея Платонова, архивные технологии обеспечат защиту полученных на хранение данных от несанкционированного доступа к информации, созданной, используемой и обрабатываемой внутри России.
Предоставляемые услуги также будут способствовать оптимизации бизнес-процессов и снижению затрат на хранение, учет, обработку и поиск документов.
"Наши исследования показали наличие высокого спроса со стороны российских частных и государственных компаний, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса на оптимизацию обеспечительных функций их деятельности. Высвобождение офисных площадей компании и передача на аутсорсинг архивной функции каждой организации в первую очередь даст значительную экономию в затратах на аренду помещений и освободит от сложностей в организации документооборота. Создание нового глобального оператора и хранителя бумажных и электронных документов в России также будет способствовать выполнению стратегической задачи по импортозамещению в части разработки программного обеспечения для архивного дела как для самого ПСБ, так и для всех клиентов МПК", - отметил Платонов.
 
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