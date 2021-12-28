Киселев пригласил джазовый коллектив из Китая на Koktebel Jazz Party
Журналист Киселев пригласил джазовый коллектив из Китая на фестиваль Koktebel Jazz Party
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пригласил китайский джазовый коллектив на фестиваль Koktebel Jazz Party, который должен пройти в августе 2022 года.
"Нам нужно было как-то поддержать врачей, людей в России, и мы как агентство, которому принадлежит Koktebel Jazz Party... мы в международный день джаза 30 апреля провели международный марафон в поддержку медиков Doctor Jazz Party, и нам очень приятно, что китайские джазмены нас поддержали. От Китая был талантливый коллектив. Мы приглашаем их 19 августа будущего года, надеемся это будет яркое выступление", - сказал Киселев, выступая на XIII пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
Благотворительный марафон Doctor Jazz Party объединил лучших мировых музыкантов и известных врачей, которые призвали всех сплотиться перед опасностью коронавирусной инфекции.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).
Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит XIII пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Ключевой темой стало 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.