https://ria.ru/20211228/kollektiv-1765839929.html

Киселев пригласил джазовый коллектив из Китая на Koktebel Jazz Party

Киселев пригласил джазовый коллектив из Китая на Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 28.12.2021

Киселев пригласил джазовый коллектив из Китая на Koktebel Jazz Party

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пригласил китайский джазовый коллектив на фестиваль Koktebel Jazz Party, который должен пройти в августе 2022... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:02

2021-12-28T15:02

2021-12-28T15:02

культура

коктебель

республика крым

китай

дмитрий киселев

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

новости культуры

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пригласил китайский джазовый коллектив на фестиваль Koktebel Jazz Party, который должен пройти в августе 2022 года.Благотворительный марафон Doctor Jazz Party объединил лучших мировых музыкантов и известных врачей, которые призвали всех сплотиться перед опасностью коронавирусной инфекции.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит XIII пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Ключевой темой стало 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

https://ria.ru/20211224/teatr-1765354635.html

коктебель

республика крым

китай

россия

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коктебель, республика крым, китай, дмитрий киселев, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, новости культуры, россия