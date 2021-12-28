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Замглавы МИД России и посол Китая обсудили координацию стран в ООН
Замглавы МИД России и посол Китая обсудили координацию стран в ООН - РИА Новости, 28.12.2021
Замглавы МИД России и посол Китая обсудили координацию стран в ООН
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй обсудили координацию Москвы и Пекина а ООН, сообщило российское... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:46
2021-12-28T15:46
оон
китай
москва
совет безопасности оон
си цзиньпин
чжан ханьхуэй
сергей вершинин
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй обсудили координацию Москвы и Пекина а ООН, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Отмечается, что обстоятельный разговор подтвердил совпадение подходов наших стран к принципам деятельности всемирной Организации, а также к ключевым сюжетам на ее повестке дня."Был выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонней координации на ооновском направлении в духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - отметили в дипведомстве.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили идею РФ о подготовке саммита "пятерки" членов СБ ООН, считают необходимым осуществить ее в следующем году.
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оон, китай, москва, совет безопасности оон, си цзиньпин, чжан ханьхуэй, сергей вершинин, россия
15:46 28.12.2021
 
Замглавы МИД России и посол Китая обсудили координацию стран в ООН

Замглавы МИД Вершинина и посол КНР Чжан Ханьхуэем обсудили координацию стран в ООН

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй обсудили координацию Москвы и Пекина а ООН, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества Москвы и Пекина на площадке ООН", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Отмечается, что обстоятельный разговор подтвердил совпадение подходов наших стран к принципам деятельности всемирной Организации, а также к ключевым сюжетам на ее повестке дня.
"Был выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонней координации на ооновском направлении в духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - отметили в дипведомстве.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили идею РФ о подготовке саммита "пятерки" членов СБ ООН, считают необходимым осуществить ее в следующем году.
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