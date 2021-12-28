https://ria.ru/20211228/knr-1765851479.html

Замглавы МИД России и посол Китая обсудили координацию стран в ООН

Замглавы МИД России и посол Китая обсудили координацию стран в ООН - РИА Новости, 28.12.2021

Замглавы МИД России и посол Китая обсудили координацию стран в ООН

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй обсудили координацию Москвы и Пекина а ООН, сообщило российское... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:46

2021-12-28T15:46

2021-12-28T15:46

оон

китай

москва

совет безопасности оон

си цзиньпин

чжан ханьхуэй

сергей вершинин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй обсудили координацию Москвы и Пекина а ООН, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Отмечается, что обстоятельный разговор подтвердил совпадение подходов наших стран к принципам деятельности всемирной Организации, а также к ключевым сюжетам на ее повестке дня."Был выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонней координации на ооновском направлении в духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - отметили в дипведомстве.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили идею РФ о подготовке саммита "пятерки" членов СБ ООН, считают необходимым осуществить ее в следующем году.

https://ria.ru/20211226/krizis-1765484691.html

китай

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, китай, москва, совет безопасности оон, си цзиньпин, чжан ханьхуэй, сергей вершинин, россия