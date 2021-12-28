https://ria.ru/20211228/klimat-1765776500.html
Эдельгериев заявил о нехватке "климатических" чиновников в регионах
Эдельгериев заявил о нехватке "климатических" чиновников в регионах - РИА Новости, 28.12.2021
Эдельгериев заявил о нехватке "климатических" чиновников в регионах
Недостаток в управленцах, которые могли бы разрабатывать программы адаптации к изменению климата, особенно ощущается в регионах, сообщил РИА Новости советник... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:47
2021-12-28T10:47
2021-12-28T10:48
россия
руслан эдельгериев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Недостаток в управленцах, которые могли бы разрабатывать программы адаптации к изменению климата, особенно ощущается в регионах, сообщил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев."Проблема подготовки квалифицированных кадров по климатическим вопросам стоит достаточно остро. В настоящее время есть огромный спрос на таких специалистов как со стороны бизнеса, так и государства. Необходимо расширять потенциал государственных служащих и организовывать специальные семинары по декарбонизации. Особенно сложно ситуация обстоит в регионах, которые должны подготовить региональные планы по адаптации к изменению климата", - сказал Эдельгериев.Он уточнил, что ведущие московские вузы (Высшая школа экономики, Московский государственный институт международных отношений) и другие запустили в этом году магистерские программы по низкоуглеродной трансформации и климатическому менеджменту. В регионах центрами компетенций должны стать вузы, на базе которых реализуется программа "карбоновых полигонов".Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатически активных газов с участием университетов и научных организаций.В феврале 2021 года министерство науки и высшего образования Российской Федерации года запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.
https://ria.ru/20211228/klimat-1765751476.html
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россия, руслан эдельгериев
10:47 28.12.2021 (обновлено: 10:48 28.12.2021)
Эдельгериев заявил о нехватке "климатических" чиновников в регионах
Советник президента Эдельгериев: в регионах не хватает "климатических" чиновников
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Недостаток в управленцах, которые могли бы разрабатывать программы адаптации к изменению климата, особенно ощущается в регионах, сообщил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев
.
"Проблема подготовки квалифицированных кадров по климатическим вопросам стоит достаточно остро. В настоящее время есть огромный спрос на таких специалистов как со стороны бизнеса, так и государства. Необходимо расширять потенциал государственных служащих и организовывать специальные семинары по декарбонизации. Особенно сложно ситуация обстоит в регионах, которые должны подготовить региональные планы по адаптации к изменению климата", - сказал Эдельгериев.
Он уточнил, что ведущие московские вузы (Высшая школа экономики, Московский государственный институт международных отношений) и другие запустили в этом году магистерские программы по низкоуглеродной трансформации и климатическому менеджменту. В регионах центрами компетенций должны стать вузы, на базе которых реализуется программа "карбоновых полигонов".
Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатически активных газов с участием университетов и научных организаций.
В феврале 2021 года министерство науки и высшего образования Российской Федерации года запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.