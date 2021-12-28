https://ria.ru/20211228/klimat-1765776500.html

Эдельгериев заявил о нехватке "климатических" чиновников в регионах

Эдельгериев заявил о нехватке "климатических" чиновников в регионах - РИА Новости, 28.12.2021

Эдельгериев заявил о нехватке "климатических" чиновников в регионах

Недостаток в управленцах, которые могли бы разрабатывать программы адаптации к изменению климата, особенно ощущается в регионах, сообщил РИА Новости советник... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:47

2021-12-28T10:47

2021-12-28T10:48

россия

руслан эдельгериев

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Недостаток в управленцах, которые могли бы разрабатывать программы адаптации к изменению климата, особенно ощущается в регионах, сообщил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев."Проблема подготовки квалифицированных кадров по климатическим вопросам стоит достаточно остро. В настоящее время есть огромный спрос на таких специалистов как со стороны бизнеса, так и государства. Необходимо расширять потенциал государственных служащих и организовывать специальные семинары по декарбонизации. Особенно сложно ситуация обстоит в регионах, которые должны подготовить региональные планы по адаптации к изменению климата", - сказал Эдельгериев.Он уточнил, что ведущие московские вузы (Высшая школа экономики, Московский государственный институт международных отношений) и другие запустили в этом году магистерские программы по низкоуглеродной трансформации и климатическому менеджменту. В регионах центрами компетенций должны стать вузы, на базе которых реализуется программа "карбоновых полигонов".Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатически активных газов с участием университетов и научных организаций.В феврале 2021 года министерство науки и высшего образования Российской Федерации года запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.

https://ria.ru/20211228/klimat-1765751476.html

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россия, руслан эдельгериев