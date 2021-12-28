Суд в Киеве не получал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко
Суд в Киеве не получал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Порошенко
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Печерский районный суд Киева пока не получал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене, сообщил во вторник пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.
Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения. Порошенко 17 декабря покинул Украину и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину в середине января.
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"В базе (суда - ред.) информации о поступлении такого ходатайства нет", - цитирует Чергавого агентство "РБК-Украина".
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.