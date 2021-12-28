https://ria.ru/20211228/kallas-1765834945.html

Премьер Эстонии заявила, что во время визитов на Украину говорит по-русски

Премьер Эстонии заявила, что во время визитов на Украину говорит по-русски - РИА Новости, 28.12.2021

Премьер Эстонии заявила, что во время визитов на Украину говорит по-русски

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что пользуется русским языком во время официальных визитов на Украину, но при этом стесняется давать интервью на... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:45

2021-12-28T14:45

2021-12-28T14:45

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что пользуется русским языком во время официальных визитов на Украину, но при этом стесняется давать интервью на нем в своей стране."Когда я посещаю Украину, то говорю по-русски", - призналась она в интервью ETV+.Она отметила, что боится показаться некомпетентной, поэтому не общается со СМИ в своей стране на русском."В Эстонии я не решаюсь говорить по-русски", — пояснила она.При этом в начале интервью Каллас поприветствовала журналистку по-русски словом "здравствуйте", а в конце сказала "Спасибо" собеседнице за проведенный разговор.

https://ria.ru/20211111/dostoevskiy-1758566678.html

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