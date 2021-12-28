21:56 28.12.2021 (обновлено: 23:25 28.12.2021)
Кадыров назвал слова о присоединении Украины к России личным мнением
Глава Чечни Кадыров назвал высказывание о присоединении Украины к России личным мнением
ГРОЗНЫЙ, 28 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова о присоединении Украины к России, если украинский президент продолжит проводить антироссийскую политику, являются его личным мнением.
Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину "должны присоединить" к России. Он также сказал, что готов сам решить украинскую проблему.
"Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин Российской Федерации, это мое мнение, потому что судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации — западные, европейские государства потихоньку приближаются на границы нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы. Если мы сдадим свои позиции, нам могут диктовать, как и другим, свои условия. Поэтому я, как гражданин, беспокоящийся за свою республику, регион, государство, народ, высказал свое мнение", — заявил Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram.
Он также отметил, что готов как "доброволец отстаивать позиции своего государства, президента и народа".
"Что касается Зеленского и того, что я сказал про Украину, то я и сейчас повторюсь: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов тоже, они часто объявляют войну против своего народа, своей религии — и это очень страшно для всех нас. Я думаю, что украинский народ выйдет и скажет свое мнение, позицию и определится со своими взглядами. Нам Запад не принесет пользу", — сказал Кадыров.
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