https://ria.ru/20211228/kadyrov-1765915337.html

Кадыров назвал слова о присоединении Украины к России личным мнением

Кадыров назвал слова о присоединении Украины к России личным мнением - РИА Новости, 28.12.2021

Кадыров назвал слова о присоединении Украины к России личным мнением

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова о присоединении Украины к России, если украинский президент продолжит проводить антироссийскую политику, являются... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T21:56

2021-12-28T21:56

2021-12-28T23:25

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ГРОЗНЫЙ, 28 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова о присоединении Украины к России, если украинский президент продолжит проводить антироссийскую политику, являются его личным мнением.Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину "должны присоединить" к России. Он также сказал, что готов сам решить украинскую проблему."Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин Российской Федерации, это мое мнение, потому что судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации — западные, европейские государства потихоньку приближаются на границы нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы. Если мы сдадим свои позиции, нам могут диктовать, как и другим, свои условия. Поэтому я, как гражданин, беспокоящийся за свою республику, регион, государство, народ, высказал свое мнение", — заявил Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram.Он также отметил, что готов как "доброволец отстаивать позиции своего государства, президента и народа"."Что касается Зеленского и того, что я сказал про Украину, то я и сейчас повторюсь: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов тоже, они часто объявляют войну против своего народа, своей религии — и это очень страшно для всех нас. Я думаю, что украинский народ выйдет и скажет свое мнение, позицию и определится со своими взглядами. Нам Запад не принесет пользу", — сказал Кадыров.

https://ria.ru/20211228/strakh-1765747793.html

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в мире, украина, рамзан кадыров, владимир зеленский, россия