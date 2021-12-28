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Кадыров назвал слова о присоединении Украины к России личным мнением
Кадыров назвал слова о присоединении Украины к России личным мнением - РИА Новости, 28.12.2021
Кадыров назвал слова о присоединении Украины к России личным мнением
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова о присоединении Украины к России, если украинский президент продолжит проводить антироссийскую политику, являются... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T21:56
2021-12-28T23:25
в мире
украина
рамзан кадыров
владимир зеленский
россия
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ГРОЗНЫЙ, 28 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова о присоединении Украины к России, если украинский президент продолжит проводить антироссийскую политику, являются его личным мнением.Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину "должны присоединить" к России. Он также сказал, что готов сам решить украинскую проблему."Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин Российской Федерации, это мое мнение, потому что судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации — западные, европейские государства потихоньку приближаются на границы нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы. Если мы сдадим свои позиции, нам могут диктовать, как и другим, свои условия. Поэтому я, как гражданин, беспокоящийся за свою республику, регион, государство, народ, высказал свое мнение", — заявил Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram.Он также отметил, что готов как "доброволец отстаивать позиции своего государства, президента и народа"."Что касается Зеленского и того, что я сказал про Украину, то я и сейчас повторюсь: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов тоже, они часто объявляют войну против своего народа, своей религии — и это очень страшно для всех нас. Я думаю, что украинский народ выйдет и скажет свое мнение, позицию и определится со своими взглядами. Нам Запад не принесет пользу", — сказал Кадыров.
https://ria.ru/20211228/strakh-1765747793.html
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в мире, украина, рамзан кадыров, владимир зеленский, россия
21:56 28.12.2021 (обновлено: 23:25 28.12.2021)
 
Кадыров назвал слова о присоединении Украины к России личным мнением

Глава Чечни Кадыров назвал высказывание о присоединении Украины к России личным мнением

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 28 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова о присоединении Украины к России, если украинский президент продолжит проводить антироссийскую политику, являются его личным мнением.
Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину "должны присоединить" к России. Он также сказал, что готов сам решить украинскую проблему.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
"Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин Российской Федерации, это мое мнение, потому что судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации — западные, европейские государства потихоньку приближаются на границы нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы. Если мы сдадим свои позиции, нам могут диктовать, как и другим, свои условия. Поэтому я, как гражданин, беспокоящийся за свою республику, регион, государство, народ, высказал свое мнение", — заявил Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram.
Он также отметил, что готов как "доброволец отстаивать позиции своего государства, президента и народа".
"Что касается Зеленского и того, что я сказал про Украину, то я и сейчас повторюсь: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов тоже, они часто объявляют войну против своего народа, своей религии — и это очень страшно для всех нас. Я думаю, что украинский народ выйдет и скажет свое мнение, позицию и определится со своими взглядами. Нам Запад не принесет пользу", — сказал Кадыров.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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В миреУкраинаРамзан КадыровВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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