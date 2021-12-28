https://ria.ru/20211228/itogi-1765783299.html

Косачев назвал знаковые события года

Косачев назвал знаковые события года - РИА Новости, 28.12.2021

Косачев назвал знаковые события года

Уходящий 2021 год запомнится рядом знаковых событий, включая смену руководства в США и ФРГ, завершения Brexit, приход к власти в Афганистане представителей... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:10

2021-12-28T11:10

2021-12-28T11:10

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Уходящий 2021 год запомнится рядом знаковых событий, включая смену руководства в США и ФРГ, завершения Brexit, приход к власти в Афганистане представителей "Талибана"*, сказал РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Ряд знаковых событий уходящего года в какой-то мере обозначил его место в истории: новый президент в США и уход "вечной" "бундесканцлерин" в Германии, завершение Brexit и приход к власти в Афганистане талибов как бесславный итог многолетней военной кампании США и их союзников – это только несколько "маркеров", - отметил сенатор.Отношения РФ-СШАПри этом старт года законодатель назвал бы удачным: было ратифицировано соглашение, продлевающее на пять лет действие договора СНВ-3. "Важнейшего, ибо он практически последний из столпов контроля над вооружениями", - сказал парламентарий.В этом контексте, по его мнению, не менее важен и июньский саммит президентов России и США, как и возобновление консультаций в сфере стратегической стабильности по его итогам. А также "прямая линия" лидеров в конце года. "Характерный штрих: несмотря на накал страстей накануне разговора (Владимира) Путина и (Джо) Байдена, прямо накануне Генассамблея ООН одобрила без голосования совместную российско-американскую резолюцию о нормах поведения в киберпространстве и о предотвращении преступлений в этой сфере. Такой сюжет – редкость и в более "мирные" времена", - подчеркнул Косачев."Событие, которое всячески старались сорвать – достроен "Северный поток — 2". Это само по себе успех, учитывая все обстоятельства, но попытки блокировать его не прекращаются", - сказал парламентарий.Сенатор отметил, что по-прежнему велико влияние на глобальные события пандемии коронавируса. "Увы, здесь нужно констатировать провал в сфере налаживания коллективного ответа человечества – национальный и блоковый эгоизм, недобросовестная конкуренция, стремление шельмовать политических противников – все это активно мешало объединению, хотя именно Россия была самым активным поборником единого подхода международного сообщества", - сказал Косачев.Новые "горячие точки"Помимо прежних кризисных точек – Ближний Восток, Донбасс, Афганистан – появились и новые очаги напряженности, в частности – ситуация на белорусско-польской границе, "которую западные политики постарались объединить в единую канву с ситуацией на юго-востоке Украины", добавил он."Важная миссия на будущий год– продолжать удерживать Украину в рамках Минских соглашений и "нормандского формата", что придется делать буквально против ее воли. Но иного выхода нет, ибо альтернативы, как уже говорил, гораздо опаснее", - подчеркнул законодатель.Тема климатаСенатор обратил внимание на еще один важный сюжет – продолжающиеся дискуссии вокруг климатической повестки. "Изменения климата никто не отрицает, однако уже видно, что ставки здесь не только технологические. Важное поручение президента российской дипломатии: более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме", - отметил парламентарий. По его словам, это одно из "домашних заданий" на грядущий год.Косачев полагает, что есть основания смотреть в ближайшее будущее с осторожным оптимизмом, он уверен, что "Россия сделает все возможное, чтобы оптимизм оправдался". * Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211221/itogi-1764661038.html

https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html

https://ria.ru/20211101/invitro-epidemics-1756645839.html

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html

https://ria.ru/20211104/sammit-1757616369.html

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в мире, сша, талибан, германия, афганистан, константин косачев, евросоюз, северный поток — 2, россия