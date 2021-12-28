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Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом
Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом - РИА Новости, 28.12.2021
Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом
Россияне стали на 72% чаще в декабре 2021 года покупать билеты в театр перед главным зимним праздником, при этом средний чек одной такой покупки составил 3 399... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:07
2021-12-28T09:07
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россияне стали на 72% чаще в декабре 2021 года покупать билеты в театр перед главным зимним праздником, при этом средний чек одной такой покупки составил 3 399 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Специалисты изучили количество, сумму и средние чеки покупок в категориях "театр", "концерты и шоу", "цирк и парки аттракционов", "дельфинарии, аквариумы и зоопарки" по картам банка в декабре 2021 года, а также в декабре 2020 года."Билеты на новогодние представления из-за высокого спроса традиционно приобретают заранее. В этом году самая большая активность в подобных покупках была отмечена в театральных кассах. По данным статистики банка, общее количество таких операций по картам в декабре 2021 года выросло на 72% относительно декабря 2020 года. Средний чек одной покупки билета в театр в декабре 2021 года – 3 399 рублей", - говорится в исследовании.На втором месте по динамике роста числа купленных билетов в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года – дельфинарии, аквариумы и зоопарки (преимущественно – детские контактные). По данным аналитиков, этот показатель составил 37%. Средний чек одного билета на шоу с животными и морскими обитателями в декабре 2021 года – 3 364 рубля.Третье место – у цирков и парков аттракционов с динамикой 31% относительно первой половины декабря прошлого года. Средний чек одной операции по карте на этот вид культурной программы в декабре 2021 года составил 1 337 рублей.И, наконец, на последнем месте – концерты и шоу. Общее количество покупок билетов по картам банка в декабре 2021 года здесь выросло на 11% относительно декабря 2020 года. Средний чек одной операции в декабре 2021 года составил 1 168 рублей.
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новый год, новости культуры, культура
Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом
Исследование: россияне стали на 72% чаще покупать театральные билеты перед Новым годом
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Россияне стали на 72% чаще в декабре 2021 года покупать билеты в театр перед главным зимним праздником, при этом средний чек одной такой покупки составил 3 399 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт
" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Специалисты изучили количество, сумму и средние чеки покупок в категориях "театр", "концерты и шоу", "цирк и парки аттракционов", "дельфинарии, аквариумы и зоопарки" по картам банка в декабре 2021 года, а также в декабре 2020 года.
"Билеты на новогодние представления из-за высокого спроса традиционно приобретают заранее. В этом году самая большая активность в подобных покупках была отмечена в театральных кассах. По данным статистики банка, общее количество таких операций по картам в декабре 2021 года выросло на 72% относительно декабря 2020 года. Средний чек одной покупки билета в театр в декабре 2021 года – 3 399 рублей", - говорится в исследовании.
На втором месте по динамике роста числа купленных билетов в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года – дельфинарии, аквариумы и зоопарки (преимущественно – детские контактные). По данным аналитиков, этот показатель составил 37%. Средний чек одного билета на шоу с животными и морскими обитателями в декабре 2021 года – 3 364 рубля.
Третье место – у цирков и парков аттракционов с динамикой 31% относительно первой половины декабря прошлого года. Средний чек одной операции по карте на этот вид культурной программы в декабре 2021 года составил 1 337 рублей.
И, наконец, на последнем месте – концерты и шоу. Общее количество покупок билетов по картам банка в декабре 2021 года здесь выросло на 11% относительно декабря 2020 года. Средний чек одной операции в декабре 2021 года составил 1 168 рублей.