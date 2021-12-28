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Президент Ирана приедет в Россию в начале 2022 года

Президент Ирана приедет в Россию в начале 2022 года - РИА Новости, 28.12.2021

Президент Ирана приедет в Россию в начале 2022 года

Президент Ирана Ибрахим Раиси отправится с визитом в Россию в начале 2022 года, заявил во вторник официальный представитель иранского правительства Ирана Али... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:20

2021-12-28T11:20

2021-12-28T11:27

иран

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тегеран (город)

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ибрахим раиси

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси отправится с визитом в Россию в начале 2022 года, заявил во вторник официальный представитель иранского правительства Ирана Али Бахадори."Раиси поедет в Россию в начале нового (2022) года, на данный момент заместитель президента по политическим вопросам составляет план визита", - приводит агентство Tasnim слова Баходари.Он отметил, что в ходе визита Раиси планирует обсудить вопросы двухстороннего и торгово-экономического сотрудничества Тегерана и Москвы.

https://ria.ru/20211225/granitsy-1765497945.html

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иран, россия, в мире, тегеран (город), москва, ибрахим раиси