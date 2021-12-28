https://ria.ru/20211228/investitsii-1765745692.html
Откуда инвестору надо срочно уносить ноги
Финансист рассказал, откуда инвестору надо срочно уносить ноги - РИА Новости, 28.12.2021
Откуда инвестору надо срочно уносить ноги
В ФРС США предрекли три повышения ставки в 2022 году. Это может плохо отразиться на ряде развивающихся рынков, рассказал начальник управления персонального... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:15
2021-12-28T03:15
2021-12-28T03:49
экономика
сша
бразилия
турция
лукойл
роснефть
газпром
инвестиции
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В ФРС США предрекли три повышения ставки в 2022 году. Это может плохо отразиться на ряде развивающихся рынков, рассказал начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин в беседе с агентством "Прайм"В зоне риска находятся страны, которые полагались на долларовые заимствования во времена политики нулевой процентной ставки. Это касается Турции, Бразилии и других государств, отметил эксперт.В частности, эксперт с оптимизмом смотрит на крупнейшие нефтегазовые компании в России: “Газпром”, “Роснефть” и “Лукойл”. Как отмечает специалист, приоритет газа перед нефтью сохраняется.
https://ria.ru/20211223/investitsii-1765025363.html
сша
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экономика, сша, бразилия, турция, лукойл, роснефть, газпром, инвестиции, россия, бкс мир инвестиций, сергей кучин
03:15 28.12.2021 (обновлено: 03:49 28.12.2021)
Финансист рассказал, откуда инвестору надо срочно уносить ноги
Финансист Кучин: инвесторам не стоит вкладываться в экономику Турции и Бразилии