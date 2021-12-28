https://ria.ru/20211228/investitsii-1765745692.html

Откуда инвестору надо срочно уносить ноги

Финансист рассказал, откуда инвестору надо срочно уносить ноги - РИА Новости, 28.12.2021

Откуда инвестору надо срочно уносить ноги

В ФРС США предрекли три повышения ставки в 2022 году. Это может плохо отразиться на ряде развивающихся рынков, рассказал начальник управления персонального... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:15

2021-12-28T03:15

2021-12-28T03:49

экономика

сша

бразилия

турция

лукойл

роснефть

газпром

инвестиции

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В ФРС США предрекли три повышения ставки в 2022 году. Это может плохо отразиться на ряде развивающихся рынков, рассказал начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин в беседе с агентством "Прайм"В зоне риска находятся страны, которые полагались на долларовые заимствования во времена политики нулевой процентной ставки. Это касается Турции, Бразилии и других государств, отметил эксперт.В частности, эксперт с оптимизмом смотрит на крупнейшие нефтегазовые компании в России: “Газпром”, “Роснефть” и “Лукойл”. Как отмечает специалист, приоритет газа перед нефтью сохраняется.

https://ria.ru/20211223/investitsii-1765025363.html

сша

бразилия

турция

россия

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экономика, сша, бразилия, турция, лукойл, роснефть, газпром, инвестиции, россия, бкс мир инвестиций, сергей кучин