https://ria.ru/20211228/inflyatsiya-1765828765.html

Росстат внес изменения в перечень товаров и услуг для расчета инфляции

Росстат внес изменения в перечень товаров и услуг для расчета инфляции - РИА Новости, 28.12.2021

Росстат внес изменения в перечень товаров и услуг для расчета инфляции

Росстат внес изменения в перечень товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции, а также незначительно расширил его, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:18

2021-12-28T14:18

2021-12-28T14:18

экономика

инфляция

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Росстат внес изменения в перечень товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции, а также незначительно расширил его, сообщила пресс-служба ведомства."Внесены изменения в набор потребительских товаров и услуг. Число позиций для расчета индекса потребительских цен за месяц увеличилось с 556 до 558, в том числе 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг", - говорится в сообщении статистического ведомства.В Росстате отметили, что большая часть изменений касается перечня медикаментов, который актуализирован на основе анализа объемов реализации лекарственных препаратов и с учетом предложений Минздрава России. "Вместо 53 будут наблюдаться 64 лекарственных средства, 32 из них относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам", - рассказали в ведомстве.Кроме того, было принято решение объединить близкие по потребительским свойствам товары-представители, имеющие схожие средние цены и динамику их изменения. Например, жирный и нежирный творог объединены в единую позицию "творог"."С учетом низкой доли импортного пива и импортных сигарет, эти товары, производимые в стране как в виде оригинальных российских марок, так и в виде аналогов зарубежных брендов, также объединены в одну позицию. Исключение – сохранившееся разделение на автомобили отечественного производства, прежде всего, продукция "АвтоВАЗа", и автомобили зарубежных производителей, куда включены и производимые в России на автозаводах автомобили иностранных брендов", - добавили отметили в статведомстве.Помимо этого, на основании анализа текущего спроса и исследований структуры расходов потребителей, а также оценок представителей торговли и сферы услуг введены три новые услуги, пользующиеся спросом, в том числе поездка на отдых в Египет или стоимость месячного абонемента в фитнес-центр. Одновременно исключены такие позиции как экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы или обслуживание банковской карты в национальной валюте."Еженедельная регистрация цен, как и в 2021 году, будет осуществляться по 106 товарам (услугам)–представителям. Однако в список товаров и услуг внесены изменения. В него включены четыре товара (овощи и фрукты – столовая свекла и бананы, лекарства – ренгалин и эргоферон). Исключены три товара и одна услуга (металлочерепица, бромгексин, отечественные поливитамины без минералов и поездка в Грецию)", - указали в ведомстве.

https://ria.ru/20211226/inflyatsiya-1765545396.html

https://ria.ru/20211216/inflyatsiya-1764026809.html

https://ria.ru/20211228/inflyatsiya-1765827380.html

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экономика, инфляция, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия