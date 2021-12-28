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Россиян предупредили о новом витке инфляции
Эксперт предупредил россиян о новом витке инфляции - РИА Новости, 28.12.2021
Россиян предупредили о новом витке инфляции
Можно с уверенностью утверждать, что в первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, рассказал агентству “Прайм” сотрудник департамента... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T04:15
2021-12-28T07:14
экономика
инфляция
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
николай переславский
cms institute
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Можно с уверенностью утверждать, что в первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, рассказал агентству “Прайм” сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его словам, это связано с эффектом низкой базы. В первые пять месяцев 2021 года рост цен, согласно данным Росстата, едва добрался до шести процентов. Что будет с экономикой дальше — большой вопрос.Новую волну удорожания товаров можно ждать в феврале, когда в Россию прибудут товары, контракты по которым заключались по новым ценам. Не стоит забывать об индексации тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировке, росте цен на строительные и ремонтные работы.Объективных причин для того, чтобы инфляция осталась в границах обещанных Центробанком четырех процентов, нет. Если пандемия будет сходить на нет, то можно рассчитывать на инфляцию примерно в шесть процентов по итогам года, считает эксперт. Однако при других исходах, учитывая политическую напряженность, показатель может превысить 12 процентов, заключил Переславский.
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экономика, инфляция, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, николай переславский, cms institute
04:15 28.12.2021 (обновлено: 07:14 28.12.2021)
 
Эксперт предупредил россиян о новом витке инфляции

Эксперт Переславский: новая волна подорожания товаров в России ожидается в феврале

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМагазин
Магазин - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Можно с уверенностью утверждать, что в первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, рассказал агентству “Прайм” сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
По его словам, это связано с эффектом низкой базы. В первые пять месяцев 2021 года рост цен, согласно данным Росстата, едва добрался до шести процентов. Что будет с экономикой дальше — большой вопрос.
Новую волну удорожания товаров можно ждать в феврале, когда в Россию прибудут товары, контракты по которым заключались по новым ценам. Не стоит забывать об индексации тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировке, росте цен на строительные и ремонтные работы.
"Пока что более реальным видится смешанный сценарий, при котором рост цен за год будет в районе восьми процентов", — сказал Переславский.
Объективных причин для того, чтобы инфляция осталась в границах обещанных Центробанком четырех процентов, нет. Если пандемия будет сходить на нет, то можно рассчитывать на инфляцию примерно в шесть процентов по итогам года, считает эксперт. Однако при других исходах, учитывая политическую напряженность, показатель может превысить 12 процентов, заключил Переславский.
Покупательница - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 01:15
Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в России
 
ЭкономикаИнфляцияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияНиколай ПереславскийCMS Institute
 
 
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