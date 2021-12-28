https://ria.ru/20211228/inflyatsiya-1765746236.html

Россиян предупредили о новом витке инфляции

Эксперт предупредил россиян о новом витке инфляции - РИА Новости, 28.12.2021

Россиян предупредили о новом витке инфляции

Можно с уверенностью утверждать, что в первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, рассказал агентству “Прайм” сотрудник департамента... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T04:15

2021-12-28T04:15

2021-12-28T07:14

экономика

инфляция

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

николай переславский

cms institute

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Можно с уверенностью утверждать, что в первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, рассказал агентству “Прайм” сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его словам, это связано с эффектом низкой базы. В первые пять месяцев 2021 года рост цен, согласно данным Росстата, едва добрался до шести процентов. Что будет с экономикой дальше — большой вопрос.Новую волну удорожания товаров можно ждать в феврале, когда в Россию прибудут товары, контракты по которым заключались по новым ценам. Не стоит забывать об индексации тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировке, росте цен на строительные и ремонтные работы.Объективных причин для того, чтобы инфляция осталась в границах обещанных Центробанком четырех процентов, нет. Если пандемия будет сходить на нет, то можно рассчитывать на инфляцию примерно в шесть процентов по итогам года, считает эксперт. Однако при других исходах, учитывая политическую напряженность, показатель может превысить 12 процентов, заключил Переславский.

https://ria.ru/20211227/inflyatsiya-1765509181.html

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экономика, инфляция, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, николай переславский, cms institute