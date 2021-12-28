https://ria.ru/20211228/gripp-1765874373.html

Попова заявила о стабилизации ситуации с гриппом в России

Попова заявила о стабилизации ситуации с гриппом в России - РИА Новости, 28.12.2021

Попова заявила о стабилизации ситуации с гриппом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация по гриппу в России стала стабилизироваться, однако меры профилактики все равно нужно соблюдать. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:11

2021-12-28T17:11

2021-12-28T17:11

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация по гриппу в России стала стабилизироваться, однако меры профилактики все равно нужно соблюдать."На прошедшей неделе видим некоторую стабилизацию после четырех недель подъема. Прошедшая неделя была первой, когда количество субъектов снизилось до 58 субъектов, где превышен эпидемиологический порог по гриппу. Также снизились показатели заболеваемости с 88 почти на 10 тысяч населения до 79", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Она отметила, что вместе с тем ситуация остается напряженной, количество госпитализируемых с гриппом по-прежнему достаточно высоко. "Меры профилактики против гриппа также нужно соблюдать", - добавила Попова.

https://ria.ru/20211222/gripp-1764945994.html

россия

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия